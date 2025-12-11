김영훈 노동부 장관, 대통령 업무보고 70만 ‘쉬청년’ 발굴·지원 확대…주4.5일제 시범 도입·소규모 산재 예방 강화 임금체불 처벌·동일가치 동일임금 로드맵 마련…AI·고령화 대응까지 전방위 재정비

[헤럴드경제=김용훈 기자] 정부가 2026년 노동정책의 핵심 방향으로 노동시장 격차 해소와 산업 전환 대응을 제시했다. 청년·노동시간·산재·임금 등 구조적 문제를 해결해 노동시장의 기반을 복원하고, AI·고령화·저출생 등 구조 변화에 대응해 ‘노동과 함께하는 성장’을 실현한다는 구상이다.

고용노동부는 11일 대통령 업무보고에서 ▷청년 일할 기회 확대 ▷장시간·야간노동 개선 ▷소규모 사업장 중심의 산재 대응 ▷임금·복지 격차 완화 ▷고령자·일하는 부모·외국인 노동자 지원 ▷AI 역량 강화 등 주요 과제를 발표했다.

70만 ‘쉬청년’·장시간 노동 해소…일자리 첫걸음센터·주4.5일제 추진

노동부는 20·30대 ‘쉬었음’ 청년 70만명을 가장 심각한 격차로 지목했다. 이에 따라 청년 정책 연령을 34세까지 확대하고, 대학생 중심이던 청년 DB를 예비군·취약청년 등으로 넓혀 선제 발굴 체계를 구축한다. 2026년에는 ‘일자리 첫걸음 보장센터’ 10개소를 설치해 대기업·중견기업 일경험(4.3만명)과 신기술 훈련(4.9만명)을 지원한다. 비수도권 장기근속 인센티브는 최대 720만원이다.

한국의 연간 노동시간은 경제개발협력기구(OECD) 평균보다 높은 수준으로, 정부는 올해 안 실노동시간 단축 로드맵을 수립한다. 2026년에는 주4.5일제 시범사업(324억원)을 통해 720개 기업을 지원하고, 포괄임금제 금지·퇴근 후 연락 차단·연차 사용 불이익 방지 등 제도 개선을 시행한다. 새벽배송 등 야간노동자에 대한 휴식시간 보장·연속근무일수 제한 등 건강권 기준도 마련한다.

소규모 산재 급증 대응…임금체불 처벌 강화·동일임금 로드맵 마련

올해 3분기 50인 미만 사업장 사고사망자는 275명으로 전년 대비 26명 증가했다. 정부는 위험 작업이 집중된 소규모 사업장을 산업안전 정책의 핵심 대상으로 전환해 정책 ‘길목’을 확보한다. 지붕·축사·벌목·질식 등 업종 단체와 협업하고, ‘일터지킴이’ 1000명 등과 연계한 기술·재정 지원을 확대한다. 산재 감독은 2025년 2.4만개소→2026년 5만개소로 대폭 늘리고, 중대재해 발생 기업에는 영업정지·과징금 등 제재를 강화한다.

임금체불액은 2024년 9월 기준 1조6413억원으로 전년 대비 7.8% 증가했다. 정부는 체불 법정형을 5년·5000만원으로 높이고, 임금구분지급제 의무화와 반복 체불 사업주 처벌 강화를 추진한다. 공공부문을 중심으로 비정규직·공무직 처우 개선도 확대한다. 내년 상반기에는 ‘동일가치 노동 동일임금 로드맵’을 마련해 공공부문 초기업교섭 모델도 도입할 계획이다.

김영훈 노동부 장관은 “노동시장 격차 해소와 산업 변화 대응은 더 이상 미룰 수 없는 과제”라며 “현장 중심의 구체적 실행을 통해 모두가 행복하게 일할 수 있는 나라를 만들겠다”고 말했다.