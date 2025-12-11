[헤럴드경제=이원율 기자]대통령 직속 국민통합위원회의 이석연 위원장은 11일 더불어민주당 지도부를 만나 12·3 계엄 사태 후 거듭 충돌하고 있는 여야 정치권에 쓴소리를 했다.

이 위원장은 이날 국회에서 정청래 민주당 대표를 만나 자리에서 “정치적 갈등은 참 어려운 문제지만, 국민이 볼 때 참된 갈등이 아닌 당리당략에 입각한 것으로 비쳐 실망을 많이 하고 있다”고 했다.

또 “현실 정치와 관련해 욕을 먹든, 문전박대를 당하든 할 말은 해야겠다는 생각으로 말씀드렸다”며 “오늘은 민주당을 찾아왔지만, 국민의힘도 찾아갈 것”이라고 했다.

이 위원장은 “국민의 국론 분열과 국민 갈등의 진원지가 바로 정치, 국회라고 본다”며 “정치가 국민에게 희망을 주고 재미있는 현상을 보여줘야 하는데, 그게 되지 않고 있다”고도 했다.

이 위원장은 “정치, 경제 양극화, 지역, 계층, 젠더 중 가장 중요한 국민통합 분야가 정치”라며 “진영 논리에 입각한 정치권의 움직임이 국민통합에 큰 영향을 미친다”고 강조했다.

그는 “헌법 가치를 바로 세우는 과정에 내란 극복이 있었고, 반드시 단죄되리라는 확신이 있다”며 “헌법이 마련한 궤도를 따라 운항하는 위성 역할을 하는 게 정치인데, 이 궤도를 벗어난 정치는 이미 헌법적 상황이 아니다”라고도 했다.

정 대표는 “역시 명불허전이다. 저와 똑같은 생각, 똑같은 단어를 사용한 분”이라며 “이 위원장은 저랑 딱 ‘찰떡궁합’인 것 같다”고 했다.

정 대표는 “헌법이 나침반이라는 말은 평소에도 딱 새기고 있는 말”이라며 “의견과 주장은 다를 수 없고, 다른 건 존중받아야 한다. 헌법 정신대로 나아가고 헌법으로 국민을 통합하는 게 가장 좋은 것 아닌가. 아주 명쾌한 말씀을 새겨듣겠다”고 했다.

이 위원장은 정 대표와의 비공개 회담 이후 현재 여당이 추진하는 법 왜곡죄에 대해 재고해달라고 청했다고 기자들에게 전했다.

이 위원장은 ‘제일 큰 논의가 무엇이었느냐’는 취재진 물음에 “법 왜곡죄, 이것만은 재고해달라고 했다”고 했다.

한편 이 위원장은 지난 대선에서 민주당 중앙당 공동선대위원장을 맡았었다.

이전에는 법제처장을 지낸 바 있다.