[헤럴드경제=김주리 기자] “살려주세요” 등의 사람의 비명을 인식해 작동하는 비상벨이 개발됐다.

경기 고양시와 고양산업진흥원은 밤가시마을에서 ‘인공지능(AI) 방향 인식 비명 비상벨’을 활용한 범죄예방 대응 시스템 실증 제막식을 개최했다고 10일 밝혔다.

AI 비상벨은 “살려주세요”나 “사람 살려”와 같은 비명을 인식해 비상벨이 작동되고, 비명이 발생한 방향으로 폐쇄회로(CC)TV가 즉시 회전한다.

기존 버튼식 비상벨은 피해자가 가해자를 피해 버튼을 누르기 쉽지 않아 위급 상황에서 빠른 대처가 어려웠지만, AI 비상벨은 관제실과 경찰의 신속한 초동 대응이 가능하다는 장점이 있다.

AI 비상벨은 지난 5월 초 기획과정부터 고양시민 10명을 비롯해 고양시 스마트시티과·여성가족과, 고양산업진흥원, 고양도시관리공사, 일산동부경찰서, 엘마인즈(주관기업) 등이 협업해 개발했다.

특히 음성·방향 인식 AI 비상벨과 CCTV를 연계한 실증 사례는 전국 최초다.

고양시가 AI 비상벨을 설치한 지역은 민원 발생이 잦고, 여성들의 주야간 이동량이 많은 주택가 9개 구간이다.

시와 진흥원은 일대를 ‘스마트 가족 안심 귀갓길’로 명명했고, 일산동부경찰서에서는 로고젝터, 비상벨 안내판 설치 등을 지원했다.

이동환 고양시장은 “이번 사업은 시민과 여러 기관이 힘을 모아 추진한 사업이라는 점에서 의미가 크다”며 “앞으로도 시민·기업·기관과의 지속적인 협업을 통해 일상에서 체감하는 스마트시티 기술이 더욱 확대될 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.