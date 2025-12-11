준공업지역 제도개선 적용 첫 민간개발 G밸리 ‘교학사 부지’ 녹지·여가 거점 공간 갖춘 미래형 경제·생활 중심지로 전환 오 시장, “누구나 ‘더 나은 삶의 질’ 체감할 새로운 도시 모델로”

[헤럴드경제=손인규 기자] 공원 하나 없어 삭막했던 구로·가산디지털단지(G밸리)가 산업, 생활, 녹지가 결합한 미래 복합거점으로 탈바꿈한다. 서울시가 지난해 발표한 ‘서남권 대개조 구상’의 핵심 과제다.

G밸리는 1960년대는 국가산업화를 이끈 국내 최초 ‘국가수출산업단지’로, 2000년대는 IT 중심 첨단산업단지로 역할을 이어왔다. 하지만 시민과 근로자가 머물고 쉴 녹지와 여가공간이 부족해 회색도시라는 이미지가 굳어진 상태다. 실제로 G밸리 전체 면적 192만㎡ 중 공원·녹지는 0%로 지식산업센터 건축 시 조성된 공개공지 150여개가 녹지기능을 대신하는 상황이다.

G밸리 지원시설 또한 전체의 10.7%로 타 산업단지 평균인 20~30%에 못 미쳐 종사자를 위한 생활·편의 인프라 확대도 필요한 실정이다.

오세훈 서울시장은 11일 오후 G밸리 국가산업단지 내 특별계획구역 민간개발부지인 교학사 부지(금천구 가산디지털 1로 42)를 방문했다. 이 자리에서 오 시장은 ‘준공업지역 제도개선’을 반영한 첫 민간개발 사례인 교학사 부지 개발을 본격적으로 시작, 녹지여가 거점 공간을 충분히 갖춘 미래형 경제·생활 중심지로 전환하겠다고 밝혔다.

오 시장은 “서울에서 가장 젊은 산업단지인 ‘구디’, ‘가디’는 청년세대가 땀 흘려 일하며 미래를 위해 분투하는 삶의 현장으로 경쟁 속에서 살아온 청년들에게 녹지는 ‘더 나은 삶의 질’의 상징”이라며 “새로운 세대의 요구에 대응하는 도시계획의 변화가 필요한 시점”이라고 말했다.

이번 개발사업은 규제와 관리 중심이었던 기존 준공업지역을 제조업과 업무, 주거, 여가가 어우러진 복합 공간으로 전환하는 출발점이라는 점에서 의미가 크다.

대지면적 1만5021㎡ 교학사 부지에는 지하 4층~지상 24층 규모의 주거·업무·전시장·갤러리·체육시설·공공도서관과 녹지공간이 결합한 복합시설이 조성된다.

특히 도시계획상 공원녹지가 전혀 없는 G밸리의 녹지공간 개선을 위해 가로수·띠녹지를 확충한 ‘도심형 가로숲’을 조성한다. 활용도가 낮은 공개공지는 녹지 중심의 ‘공유정원’으로 전환해 녹지생태형 산업도심으로 재편해 나갈 계획이다.

아울러 G밸리 주변 지역인 가리봉동과 가산디지털단지는 신속통합기획 재개발과 가산디지털단지역 ‘펀스테이션’ 조성을 통해 하나의 생활·여가 네트워크로 연결한다.

가산디지털단지역에는 직장인을 위한 휴식·활력 공간을 조성하는데, ‘업무․라운지공간’ 및 ‘놀이형 운동공간’ 등으로 구성되어 직장인의 회복과 활력을 지원한다. 더불어 펀스테이션 주변 공간은 ‘아래숲길 사업’과 연계하여 실내정원, 녹색휴식공간으로 조성될 예정이다.

이처럼 녹지와 문화·여가공간이 확충되면 근로자의 휴식과 교류가 활성화되고, 기업 간 창의적인 협업 환경이 조성돼 G밸리 산업경쟁력 또한 강화될 것으로 기대한다.

서울시는 “G밸리를 서남권을 대표하는 녹지·여가공간으로 재편하는 데 총력을 기울일 것”이라며 “산업의 첨단성과 생활환경의 품격을 동시에 갖춘 새로운 도시모델을 실현함으로써 근로자와 시민 모두가 삶의 질을 체감하는 공간으로 거듭나게 하겠다”고 말했다.