어센틱금융그룹은 국내 최고 권위를 가진 웹 평가 시상식인 ‘웹어워드 코리아 2025’에서 올해 새롭게 리뉴얼을 진행한 공식 홈페이지가 금융일반 분야 대상을 수상했다고 10일 밝혔다.

한국인터넷전문가협회(KIPEA)가 주관하는 ‘웹어워드 코리아’는 국내 인터넷 전문가 4,000여 명으로 구성된 평가위원단이 직접 선정하는 시상식으로 UI 디자인, 마케팅, 서비스 등 6개 영역의 18개 평가지표를 바탕으로 매년 수상작을 발표한다.

평가위원단은 어센틱금융그룹이 ‘신뢰, 고급, 전문성’을 핵심 가치로 삼아 금융 기업의 정체성을 명확하게 시각화한 점을 높이 평가했으며, 브랜딩 강화와 콘텐츠 연계 측면에서도 우수한 점수를 부여했다.

어센틱금융그룹은 지난 9월 사용자 편의성과 콘텐츠 가독성을 강화하고, 고객 맞춤형 페이지를 추가해 서비스 경험을 개선했다. 또한 PC·모바일 등 다양한 기기에서 제약 없이 이용할 수 있는 반응형 웹을 적용해 그룹 홈페이지를 전면 개편 완료했다.

아울러 ‘ONLY AFG’, ‘AFG STUDIO’ 등 신규 페이지를 신설하여 사용자가 자주 찾는 기능을 중심으로 메뉴 구조와 카테고리를 재정비했다. 메인 컬러인 네이비와 블랙을 중심으로 디자인을 통일해 모던함과 신뢰감을 강화한 것도 특징이다.

어센틱금융그룹은 “이번 대상은 어센틱금융그룹만의 독보적인 브랜딩 뿐만 아니라 고객의 편의성을 고려한 사용자 중심 디자인(UCD)을 집중 개선한 방향성을 인정받은 결과”라며 “앞으로도 어센틱 플래너와 고객 중심의 경험을 최우선으로 고려하여 다양한 서비스를 제공하겠다”라고 말했다.