AI 기본도시·한류특별시 등 공약…“도전보다 책임지는 리더 필요”

[헤럴드경제=양대근 기자] 안호영(완주·진안·무주) 더불어민주당 의원이 11일 “전북을 중부권으로 확장해 대한민국의 중심축 위에 세우겠다”며 도지사 선거 출마를 공식화했다.

3선 의원인 그는 이날 전북특별자치도의회에서 기자회견을 열고 “전북 몫을 당당히 가져올 수 있는 사람은 이재명 정부의 가장 강력한 파트너, 안호영”이라며 이같이 강조했다.

안 의원은 전북 대도약을 위한 ‘새로운 전북 5 대 비전’을 구체적으로 제시했다. ▲ ‘중부권 초광역 경제공동체’ 중심으로 중부권 확장 ▲ 에너지 대전환을 기회로 미래 기업이 몰려오는 전북 ▲ ‘AI 기본도시’의 테스트베드 전북 ▲ K-컬처의 본산인 ‘한류특별시’ 전북 ▲ ‘광역교통망 혁명’으로 전북 30분 생활권 등을 공약했다.

안 의원은 “대통령과 호흡하며 정책을 설계해온 안호영만이 이 거대한 구상을 현실로 만들 수 있다”며 “마이너스 경제를 끝내고 플러스 성장의 시대를 여는, 지역에는 성과만 가져오는 새로운 도지사가 되겠다”고 힘줘 말했다.

아울러 그는 “전북은 1% 도전이 아니라 99% 책임지는 리더가 필요하다”며 “전북의 미래는 말뿐인 도전이 아니라 끝까지 책임지는 리더십이 만들어낸다”고 덧붙였다.

안 의원은 “변화는 말이 아니라 힘 있는 실천에서 나온다” 며 “중앙에는 할 말을 하고 지역에는 성과를 가져오는 ‘ 강한 도지사’가 되어 전북의 마이너스 경제를 끝내고 풍요로운 ‘플러스 성장’ 시대를 열겠다 ”고 지지를 호소했다 .

한편 안 의원은 국회 기후에너지환경노동위원장으로 활동 중이며, 이재명 당대표 시절 수석대변인과 정무특보단장을 역임하는 등 당내 대표적인 ‘정책통’ 이자 ‘친명계 핵심’으로 꼽힌다.

민주당에서는 안 의원을 비롯해 김관영 현 도지사, 이원택 국회의원, 정헌율 익산시장 등 4명이 차기 도지사직을 놓고 경합을 벌일 전망이다.