제경희 단장, 후쿠오카 ‘K-FEZ Day In Japan’ 참석

[헤럴드경제=배문숙 기자]산업통상부 경제자유구역(K-FEZ) 기획단이 일본 주요 항만·물류 기업을 대상으로 투자 유치에 나섰다.

산업부는 11일 일본 후쿠오카에서 ‘K-FEZ Day In Japan’을 열고 항만·물류 분야를 주제로 일본 큐슈지역 기업 대상 투자유치를 펼쳤다고 밝혔다.

산업부에 따르면 지난해 일본의 대(對)한국 외국인 직접투자(FDI) 신고액은 역대 최고치인 61억2000만달러로 집계돼 대한국 FDI 국별 순위에서 일본이 1위를 기록했다.

이번 행사에서 ▷K-FEZ 투자환경 ▷인천·경기·부산진해 FEZ의 항만물류 프로젝트 ▷일본 해사센터의 한·중·일 제조물류의 역할 발표 ▷개별 투자상담 등으로 진행된 가운데 산업부, 코트라(KOTRA), 인천·경기·부산진해 경제자유구역청, 일본통운, 미쓰이소꼬, 고쿠라 운송 등 일본을 대표하는 항만·물류 기업 약 100여명이 참가했다.

특히, 각 경제자유구역청은 콜드체인 특화단지, 전자상거래 특화구역, 복합물류 제조시설 등을 소개하고 일본 물류 컨설팅 기업 J&K로지스틱은 한국 진출 일본 물류기업의 투자성공 사례를 공유했다.

제경희 산업부 경제자유구역기획단장은 “이번 행사를 통해, 일본 주요 항만·물류기업의 K-FEZ에 대한 높은 관심을 확인했다”면서 “양국간 협력을 구체화하기 위해, 각 경제자유구역청별 특성에 맞게 산업별 맞춤형 투자유치 활동을 강화하겠다”고 강조했다.

이어 “앞으로도 일본을 포함한 주요 투자국을 대상으로 K-FEZ의 투자환경에 대한 홍보활동을 강화해 잠재 투자가들과 협력 기회를 넓혀갈 계획”이라고 덧붙였다.