IP 경쟁력 강화 위한 인재육성 고도화

[헤럴드경제=손미정 기자] CJ ENM이 인적자원개발 및 교육문화 활성화에 기여한 기업에게 수여하는 ‘2025 대한민국 인적자원개발 대상’에서 종합대상을 수상했다고 11일 밝혔다

CJ ENM은 다양한 글로벌 히트작과 온라인동영상서비스(OTT) ‘티빙’, K-POP 콘텐츠 플랫폼 ‘엠넷플러스’ 등을 통해 글로벌 지식재산권(IP) 파워하우스로 자리매김하면서, 개인의 성장과 CJ ENM만의 IP 경쟁력이 함께 강화될 수 있도록 인재육성 프로그램을 고도화해 온 점을 인정받았다.

특히 CJ ENM은 2024년부터 임직원의 조직·업무 몰입 기반을 강화하는 데 역량을 집중해 ▷소수정예 맞춤형 교육·조직개발 프로그램 운영 ▷핵심인재 중심 리더십 파이프라인 구축 ▷조직·리더·구성원이 함께 성장하는 육성 체계 고도화 등에서 높은 평가를 받았다.

김정민 CJ ENM 인사담당은 “엔터테인먼트 기업 고유의 창의성을 높이는 동시에 성과를 창출할 역량을 현업에서 더 빠르게 체득하도록 돕는 것에 초점을 맞추고 있다”며 “산업의 특성을 반영해 자율성을 존중하되, 핵심 직무별로 역할에 따른 필요 역량을 명확히 설정하고 리더십 파이프라인별 육성과 코칭·피드백 체계를 통해 성장 경로를 예측 가능하게 설계하고 있다”고 말했다.