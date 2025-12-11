“특정·근거 없어 윤리감찰 지시할 수 없는 상황”

[헤럴드경제=주소현 기자] 통일교가 교인들을 더불어민주당 당원으로 집단 가입시키고 일부 당 인사에게 금품을 제공했다는 의혹이 확산하는 가운데 민주당은 11일 “수사를 통해 진실이 드러날 걸로 보고 있다”는 입장을 냈다.

백승아 민주당 원내대변인은 이날 국회에서 열린 민주당 정책조정회의 후 기자들과 만나 ‘통일교에서 민주당에도 당원가입 지시가 있었다는 보도가 있다’는 질문에 “수사 통해 드러날 걸로 보이고, 이 자리에서 드릴 수 있는 말씀은 없다”고 답했다. 당 자체 감사나 조사를 묻자 백 원내대변인은 “특검이 (경찰에) 넘긴 지 얼마 안 됐고 당에서 수사 과정을 보고 있다”고 덧붙였다.

박수현 민주당 수석대변인도 이날 MBC라디오와 인터뷰에서 당 자체 진상 조사에 관해 “당이 수사기관이 아니다. 현재 어떤 게 특정해서 근거 있게 나오는 게 아니다”라며 “그런 상황에서 당이 할 수 있는 윤리감찰을 지시한다거나 이런 것조차도 할 수 없는 상황으로 지켜보고 있는 중”이라고 말했다.

이어 박 수석대변인은 “일단 그런 모든 상황을 염두에 두고 당은 엄중하게 이 상황을 지켜보고 있다”며 “다만 우리 당으로서는 대통령께서도 말씀하셨듯이 이 문제에 대해서 어떤 것을 덮거나 피하려고 한다거나 이런 자세가 절대 없다, 다시 한번 그렇게 국민께 약속드린다”고 설명했다.

앞서 김건희 특검팀은 통일교 정교유착 수사 과정에서 윤영호 전 통일교 전 세계본부장으로부터 국민의힘뿐 아니라 민주당 국회의원에게 금품을 제공했다는 취지의 진술을 확보한 것으로 알려졌다. 특검팀은 민주당 통일교 연루 의혹은 특검법상 수사 대상이 아니라고 보고 경찰청 국가수사본부에 이첩했다. 이 과정에서 전재수 해양수산부 장관이 통일교의 한일 해저터널 추진 등 숙원사업 청탁으로 2018~2020년께 명품 시계 2점과 수천만 원을 받았다는 의혹이 제기됐다.

전 장관이 부산시장 후보군으로 언급됐던 만큼 통일교 연루 의혹이 내년 지방선거에 악영향을 끼칠 거라는 관측이 나온다. 박 수석대변인은 이에 대해 “저는 오히려 장관직을 내려놓는 공직자의 참된 자세를 통해 사실이 아니라는 것이 밝혀지면 오히려 전 장관은 더 큰 정치인으로 성장할 기회가 되지 않을까 생각해 본다”면서도 “그러나 제 개인적인 생각과 추측일 뿐 현재로서는 어떤 것도 알 수 없다”고 말했다.

김영진 민주당 의원도 SBS라디오와 인터뷰에서 “전 의원이 장관으로서, 3선 의원으로서 부산지역에서 부산지역 시민들에게 신뢰받고, 지지를 받던 아주 중견 정치인으로 해왔고, 장관으로서 역할을 했다”며 “해수부 부산 이전과 해운회사와 관련한 부산 이전을 통해서 부산지역 경제를 살리고자 하는 본인의 뜻과 의지를 실천으로 보여줬던 장관이었는데 좀 안타깝다”고 말했다.

김 의원은 “사실은 전 장관이 여러 가지 상황에서 상당히 무게감 있고 신뢰 있는 그런 장관이었는데 새로 상황이 변했기 때문에 상황을 지켜보면서 지방선거와 관련해서는 준비해서 나가면 되겠다는 생각”이라고 했다.

2022년 대선에서 정진상 당시 정무조정실장과 접촉했다는 주장을 놓고 김 의원은 “정진상 당시 정무조정실장, 그러니까 당시 선대위 비서실 부실장은 본인이 명확한 입장을 어제 냈다. 전혀 통일교 측과 연관되고 연락이 오거나 본인이 관여해서 진행한 사실은 전혀 사실이 아니라고 분명히 밝혔다”며 “정 실장이 통일교까지 나가서 만나고 그럴 위치와 역할을 하지는 않았다고 보고 있다”고 말했다.

이어 “제가 2022년 그 시기에 당의 사무총장과 총무본부장을 맡으면서 전체 선거를 같이 진행하고 준비했던, 캠페인을 진행했던 상황이었는데요. 당시에 통일교는 사실은 고려 대상도 아니었다”며 “통일교 관련한 부분들은 선거에 있어서 큰 영향이 없다”고 말했다.