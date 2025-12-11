[헤럴드경제=나은정 기자] 주부나 대학생 등 대출이 필요한 사람들에게 수백만 원가량을 빌려주고 최고 연 1만2000%에 달하는 초고금리 이자를 갈취한 미등록 대부업체 일당이 경찰에 붙잡혔다.

서울 영등포경찰서는 대부업법, 채권추심법, 이자제한법 위반 혐의로 불법 대부조직 총책 A(28)·B(28)씨 등 12명을 검거하고 영업팀장 등 4명을 구속했다고 11일 밝혔다. A씨와 B씨는 별건 대부업법 위반 혐의로 이미 구치소에 수감 중이다.

경찰에 따르면 이들은 지난해 6월부터 올해 10월까지 대구 남구·달서구 일대 고층 아파트를 빌려 사무실로 사용하고, 중고교 동창을 총책, 영업팀 등으로 끌어들였다. 조직원들은 텔레그램을 통해 불법 입수한 데이터베이스(DB)를 활용해 대출을 필요로 하는 대학생, 주부, 실직자 등에게 100만~500만 원을 연 4000~1만2000%의 살인적 이율로 대출해온 것으로 조사됐다.

피해자는 대부분 경제적으로 어려운 서민으로, 담보를 잡지 않는 대신 본인 사진과 지인 연락처를 업체에 보냈다. 일당은 이를 이용해 이들이 상환하지 못하면 지인들에게 “피해자가 유흥업소에 나간다”는 식의 허위 메시지를 보내거나 SNS에 차용증을 든 사진을 노출시키는 방식으로 악질적 추심을 한 것으로 확인됐다. 심지어 피해자의 초등학생 자녀에게까지 협박 문자를 전송하기도 했으며, 일부 피해자는 일당의 지속적인 협박에 극단적 선택까지 시도한 것으로 전해졌다.

일당은 대포폰과 가명을 사용하고, 개인별로 5∼6개의 메신저 계정을 번갈아 사용하는 등 신분을 철저히 숨겼다. 범행을 위해 1∼3개월에 한 번씩 사무실을 이전하고, 수익금은 대포계좌로 관리하며 상품권과 현금으로 환전하는 치밀함도 보였다.

경찰은 지난 8월 이들의 사무실을 압수수색해 휴대전화 15대, 노트북 7대, IP 변작기 5대, 현금 239만 원 등을 확보하고 현장에서 5명을 검거해 검찰에 송치했다. 이어 지난 2일에는 피의자 5명을 추가로 검거하며 휴대전화 7대, USB, 노트북 4대, 현금 260만원을 압수했다.

경찰 관계자는 “앞으로도 경찰은 서민들을 상대로 하는 불법대부업, 고리대금 행위, 채권추심 범죄 근절을 위해 지속적인 수사 활동을 펼쳐갈 것”이라고 말했다.