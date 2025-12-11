“윤영호, 야인시절 단 한번 만나”

정동영 통일부 장관은 11일 통일교 금품 관련 사건 연루 의혹에 “윤영호 씨를 야인 시절 단 한 번 만났다”며 “통일교 한학자 총재는 만난 적이 없고 일체 면식이 없다”고 반박했다.

또 “30년 정치인생에서 단 한 차례도 금품 관련 사건에 이름이 오르내린 적이 없다”면서 관련 내용을 전면 부인했다.

정 장관은 이날 ‘통일교 윤영호 씨 접촉에 관한 설명’이라는 입장문을 내고 윤영호 전 통일교 세계본부장과 만남에 대해 “야인 시절 단 한 번 만난 적이 있다”면서 “당시 국회의원이나 공직에 있지 않았다”고 밝혔다.

이어 “2021년 9월30일 오후 3시께 경기도 가평 천정궁 통일교 본부에서 윤 전 본부장과 처음 만나 차담을 가졌다”면서 “평화통일지도자 전북협의회 회장이자 전 전북도의회 의장인 고교동창 김희수 씨 등 친구 7~8명과 함께 승합차로 강원도 여행을 다녀오던 중 동행자의 제안으로 가평본부를 잠시 방문했다”고 설명했다.

정 장관은 이 때 처음 윤 전 본부장을 만났지만 별다른 이야기를 나누지도 않았다는 입장이다. 정 장관은 30년 정치인생에서 단 한 차례도 금품 관련한 사건에 이름이 오르내린 적이 없다는 점을 오래도록 긍지로 여겨 왔다고도 했다. 정 장관은 향후 거취 등과 관련해선 별도로 언급하진 않았다.

문혜현 기자