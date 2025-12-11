하정우 대통령실 AI미래기획수석 AI 버블론에 “기회 올라타야 판단” 피지컬AI 등 활용…‘AI 3강’ 충분

이재명 대통령의 지난달 아랍에미리트(UAE) 국빈방문 당시 대표적 성과인 ‘UAE 스타게이트’ 프로젝트의 내용이 내년 상반기 구체화될 전망이다.

하정우 대통령실 AI미래기획수석은 9일 용산 대통령실에서 헤럴드경제와 인터뷰를 갖고 “UAE 스타게이트 프로젝트 관련 워킹그룹이 양 국가에서 진행되고 있다”며 “내년 1월부터 본격적인 논의가 시작될 것”이라고 밝혔다.

하 수석은 “이 과정에서 턴키(설계·시공 일괄 진행) 방식으로 갈지, 기업 컨소시엄으로 갈지, 어떤 기업이 어떤 역할을 맡을지 등 단계별 타임라인까지 구체화될 것”이라면서 “일부 프로젝트에 대해서는 구체적인 액수가 언급되고 계약이 진행되는 것들도 있을 것”이라고 말했다.

UAE 스타게이트 프로젝트는 아부다비에 최대 5GW 규모의 인공지능(AI) 데이터센터 클러스터 구축을 목표로 하는 사업이다.

먼저 1GW 데이터센터를 첫 번째 사업으로 지을 예정이며 초기 투자만 200억 달러(약 30조원) 규모 이상으로 추정된다.

하 수석은 나머지 4GW 데이터센터에 대해서도 우리 기업들의 참여 가능성이 높을 것으로 전망했다. 그는 “4GW 데이터센터를 구체화해 나가는 작업을 한국과 함께하는 게 좋겠다는 (UAE의) 정부 지침이 있었다”면서 “왕정국가이다 보니 ‘톱다운’이 유효한 구조”라고 전했다.

세부적으로 대규모 데이터센터를 짓기 위해 필요한 안정적 에너지, 열을 식히는 공조시스템, 그리고 반도체 칩 등을 공급하는데 있어서 한국이 공동사업 주체인 만큼 많은 부분에 참여하게 될 가능성이 높다는 분석이다.

특히 에너지 협력에서는 약 200억 달러 규모였던 바라카 원전을 뛰어넘는 효과가 있을 것으로 내다봤다.

이와 함께 하 수석은 최근 AI 기술에 대한 과도한 기대와 자본 집중으로 시장가치가 실제보다 높게 평가됐다는 이른바 ‘AI 버블론’과 관련한 이재명 정부의 입장도 밝혔다.

그는 “정부 정책의 기조는 ‘버블이 아니다’ 쪽에 무게중심이 있다”며 “전반적으로 버블이라기 보다 (오히려) 기회에 올라타야 한다는 판단”이라고 말했다.

그러면서 피지컬 AI를 통해 실물경제의 효율성과 연동하고, 해외와 협업해 리스크를 분산하는 전략을 적절히 세워간다면 이 대통령이 강조하는 ‘AI 3강’ 가능성도 충분하다고 강조했다.

이 과정에서 이 대통령이 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에서 제시한 ‘AI 이니셔티브’가 대한민국의 AI 위상을 한단계 높여준 계기가 됐다는 점도 부각시켰다.

‘AI 기본사회’ 그리고 ‘모두를 위한 AI’로 대표되는 이 대통령의 ‘AI 이니셔티브’에 대해 하 수석은 “모든 나라들이 AI 기본사회를 만들어야 한다는 아젠다를 미국도, 중국도 아닌 한국이 처음으로 꺼냈다는 것이 의미가 있다”면서 “다른 나라들이 ‘한국은 우리의 AI 기본사회를 도와줄 것 같고, 같이 이끌 수 있을 것 같다’라는 인식을 갖는다는 명분도 있는데, 실리도 챙길 수 있다는 것을 가능하게 해주는 셈”이라고 설명했다. 서영상 기자