‘공연 실황 콘텐츠 공동제작’ 추진 이달 중 뮤지컬 ‘하트셉수트’ 공개

LG헬로비전이 ‘공연 실황 콘텐츠 공동제작 사업’을 추진해 대학로 인기 공연을 TV콘텐츠로 제공한다고 11일 밝혔다.

해당 사업은 ‘유료방송·공연원작자·중소제작사·중소PP(방송채널사용사업자)’ 4자간 협력으로 진행되는 공동 사업이다. LG헬로비전이 기획총괄을 담당한 가운데, 사업자 간 협의를 토대로 ▷작품성 있는 소극장 공연 발굴 ▷공동투자채널(LG헬로비전 및 중소PP) 조성을 통한 제작비 투자 ▷공연 실황 콘텐츠 제작 ▷공연 실황 콘텐츠 배급(중소PP 참여사 대상)을 추진했다.

LG헬로비전은 공연과 방송이 결합한 ‘공연 실황 콘텐츠’를 제공해 관람 문화 변화를 이끌어가겠단 방침이다.

이달 중 유료 방송 시청자들은 대학로 뮤지컬 ‘하트셉수트’를 TV로 만나볼 수 있다. 헬로TV를 비롯해 유료 방송 플랫폼인 케이블TV·인터넷멀티미디어방송(IPTV)·위성방송에 입점한 3개 채널(ENA·더무비·시네마TV)에서 순차 방영된다.

하트셉수트는 고대 이집트 최초 여성 파라오인 ‘하트셉수트’와 미스터리한 여성 ‘아문’의 엇갈린 운명을 다룬 창작 뮤지컬이다.

하트셉수트 공연 실황 콘텐츠는 국내 대표 실황 콘텐츠 제작사 ‘위즈온센’의 영화적 촬영기법을 토대로 제작됐다. 이로써 단순 중계형 영상과는 차별화됐다는 것이 LG헬로비전의 설명이다.

임성원 LG헬로비전 상무는 “이번 공동 사업이 급변하는 공연예술과 미디어 생태계 속에서 사업자 간 새 비즈니스 기회를 창출하는 상생 신호탄이 되길 기대한다”며 “LG헬로비전은 지역 기반 케이블TV 사업자로서 양질의 콘텐츠로 지역 간 문화 격차 해소에 기여하겠다”고 했다.

차민주 기자