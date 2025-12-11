[헤럴드경제=김진 기자] 삼성웰스토리가 ‘자동 염도·온도 측정 시스템’을 개발해 도입을 확대하고 있다고 11일 밝혔다.

해당 시스템은 구내식당에서 제공하는 국·탕류의 염도와 온도를 실시간으로 자동 측정해 고객에게 알리는 것이다. 나트륨 과다 섭취가 건강에 해롭다는 인식이 확산하면서 국·탕류의 염도 관리는 급식의 메뉴 경쟁력 중 하나가 됐다.

기존 염도계는 국물을 40~60°C로 식힌 후 측정해야 해 배식 중 측정이 사실상 불가능했다. 삼성웰스토리는 이를 해결하기 계측기 전문업체 손잡았다. 국물을 식히지 않고도 배식 중에 실시간으로 염도, 온도를 측정할 수 있는 자동염도계 개발을 추진했다.

자동염도계는 국물이 담긴 배식용 국 카트에 본체를 거치하면 고성능 센서가 10초 간격으로 염도 및 온도를 측정한다. 메뉴별 염도와 온도 관리 기준에 맞춰 배식대 앞 디스플레이에 ‘적정염도’, ‘저염’, ‘고염’ 등의 정보를 노출한다.

또 다양한 크기의 카트에 거치할 수 있도록 본체의 폭과 길이가 조정되도록 설계했다. 10년 주기로 센서만 교체하면 반영구적으로 사용할 수 있도록 했다.

삼성웰스토리는 현재 40여개 사업장에 자동염도계를 도입했고, 도입을 더욱 확대할 계획이다.

삼성웰스토리 관계자는 “앞으로도 차별화된 고객 서비스 제공에 필요한 다양한 기술 도입에 적극 나서겠다”고 말했다.