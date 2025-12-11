- 울산 전세가율 76.74% 돌파… 매수심리 자극하는 핵심 변수로 떠올라

- 스트레스 DSR 3단계 시행 전 ‘번영로 하늘채 라크뷰’ 주목!

울산 아파트 전세가격이 고공행진을 이어감에 따라 매매 전환 속도가 가속화될 것이란 전망이 나오고 있다.

KB부동산에 따르면 11월 울산의 아파트 매매가격 대비 전셋값 비율은 76.74%로 지방 5대 광역시 평균 70.53%보다 6%P 이상 높았다. 최근 5대 광역시 아파트 평균 전세가율이 연일 최고치를 경신하고 있는 상황인데, 울산이 그 중에서도 가장 돋보이는 전세가율을 나타내고 있는 것이다.

전문가들은 올해 초부터 수요 급증과 매물 부족이 겹치며 전세가율이 지속적으로 상승하고 있다고 분석했다. 더불어 이 같은 상황은 수요자들을 ‘차라리 집을 사자’는 인식 전환으로 이끌며 매매 전환에 속도가 붙을 수밖에 없다고 내다봤다.

전세가율이 계속 높아질 경우 결국 매매가까지 끌어올리는 구조로 이어지는 만큼 집값이 더 오르기 전에 매수를 결정하는 것이 이득이라는 풀이다. 게다가 지방은 연말까지 유예됐던 스트레스 총부채원리금상환비율(DSR) 3단계 시행도 약 한 달 앞으로 다가온 만큼 대출한도가 줄어들기 전 막차 수요도 집중될 것으로 예상된다.

한 업계 전문가는 “전세가율이 높은 지역의 경우 상대적으로 매매가 부담이 적은 데다 환금성도 우수해 시장 회복기에 높은 가격 상승률을 기록해 왔던 만큼, 현재 울산은 실수요 및 투자수요 모두에게 좋은 매수 타이밍”이라며 “특히 내년부터 스트레스 DSR 3단계가 본격 시행되면 대출 한도가 크게 줄어 부담이 커지는 만큼 현시점에서 알짜 단지를 선점하는 것이 유리하다”고 말했다.

이 가운데, 코오롱글로벌이 최근 울산 내에서도 가장 핫플레이스로 꼽히는 남구 번영로 일원에서 ‘번영로 하늘채 라크뷰’를 공급하고 있어 주목할 만하다.

‘번영로 하늘채 라크뷰’는 지하 2층부터 지상 30층까지 8개 동, 총 803세대로 조성되는 대단지로, 남구 내 대규모 정비사업과 교통·생활 인프라 확충이 이어지는 핵심 입지에 들어서 실수요는 물론 투자수요까지 흡수할 것으로 평가받고 있다.

먼저 주변 정비사업 활성화를 통한 지역 위상 변화가 진행 중이다. 특히 단지와 맞닿은 생활권에서 총 1521세대 규모의 아파트가 들어서는 남구 B-14 주택재개발 정비사업이 추진중으로 ‘번영로 하늘채 라크뷰’와 함께 3000세대에 가까운 신흥 주거타운을 형성할 예정이다.

여기에 주변으로 야음 8·10·12·13구역 등에서 약 5,000세대 규모의 정비사업이 진행 중이며, 대부분 대형 건설사의 브랜드 아파트로 구성되어 사업 완료 시 대규모 고급 브랜드 타운으로 거듭날 것으로 예상된다. 인근에 울산도시철도 2호선 야음사거리역이 조성중으로 교통여건도 개선된다.

생활 인프라도 풍부하게 갖춰져 있다. 홈플러스, 롯데마트, 이마트, 롯데백화점, 현대백화점, 수암시장, 울산시청, 울주군청, 울산문화회관, 중앙병원, 강남동강병원, 울산병원 등이 가까워 편리한 생활도 가능하다. 또한 반경 500m 내에 선암초가 위치해 도보 통학이 가능하며, 야음중, 대현고, 신선여고 등이 있어 교육환경도 우수하다.

주변으로 온산국가산단, 울산테크노일반산단 등 국가첨단전략산업 이차전지 특화단지도 가까워 직주 근접성도 우수하다. 여기에 대기업 투자로 인한 신규 수요 유입도 기대된다. 현재 울산에는 SK에코플랜트가 SK그룹과 아마존웹서비스(AWS)의 합작 프로젝트인 울산 AI 데이터센터를 건설 중이며, 에쓰오일이 대단위 석유화학 생산설비를 구축하는 샤힌 프로젝트도 진행 중이다. 그 외에도 현대자동차의 전기차 울산공장 건설, GPS발전소 건립 등이 이뤄지며 지역 경제 활성화 및 관련 수요의 유입을 통한 부동산 가치 상승도 예상된다.

단지 자체 상품성도 우수하다. 바로 가까이에 선암호수공원이 위치해 대부분의 가구에서 조망권 확보도 기대된다. 조망과 채광, 통풍에 유리한 남향 위주로 배치했다. 내부는 4베이 판상형 구조와 타워형 구조가 혼합된 평면 설계로 편의성을 더 높였고, 저층부 일부 테라스 하우스, 최상층 펜트하우스 등 특화 평면도 적용된다.

피트니스, 골프연습장, G∙X룸, 주민카페와 작은도서관, 코인세탁실, 독립형 국공립어린이집, 실내 키즈룸 등 대규모 커뮤니티시설도 적용된다.

현재 1차 계약금 300만원, 총 계약금 5%이며, 중도금 60% 전액 무이자 혜택을 제공해 수요자 부담도 낮다. 전용 84㎡ 기준으로 울산 남구의 6억원대 아파트로 가격 경쟁력도 뛰어나며, 입주 전 분양권 전매도 가능하다.

견본주택은 울산 남구 달동 번영사거리 인근 경남은행 건너편에 위치하며, 현재 예약 후 방문 상담을 완료한 고객을 대상으로 사은품을 증정하는 이벤트를 진행 중이다.