경기 직관, 팬미팅 기회

[헤럴드경제=박세정 기자] 디지털자산 거래소 업비트를 운영하는 두나무는 리그오브레전드(이하 LoL) 세계 챔피언 ‘페이커’ 이상혁 선수의 국제대회 3연속 우승을 기념해 특별 이벤트를 진행한다고 11일 밝혔다.

이번 이벤트는 ‘페이커’의 LoL 국제대회 3연속 우승(쓰리핏) 달성을 축하하기 위해 마련됐다. T1의 주장 ‘페이커’는 지난 11월 초 국제대회에서 통산 6회 우승을 기록하며, LoL e스포츠 사상 최초로 쓰리핏을 달성했다.

업비트는 이를 기념해 팬들이 직접 Team UPbit ‘FAKER’의 경기를 직관하고, ‘페이커’를 직접 만나는 기회를 제공한다. Team UPbit ‘FAKER’는 e스포츠 축제 ‘레드불 PC방 테이크오버’에서 ‘페이커’가 팬들과 함께 출전하는 팀이다.

사전 모집과 예선을 거쳐 선발된 일반 참가자들은 T1 소속 선수들과 한 팀을 이뤄 메인 매치에서 팀별 대결을 펼친다. 선수단이 함께하는 메인 매치는 오는 27일 롯데월드에서 열리는 LoL 경기다.

업비트는 이번 ‘레드불 PC방 테이크오버’ 대회의 공식 스폰서로 참여, 팬들을 위한 특별 이벤트 Meet & Play with ‘FAKER’를 운영한다. 이벤트는 오는 18일 오후 5시까지 진행되며, 업비트 회원이라면 누구나 참여할 수 있다.

이벤트 기간 고객확인(KYC)을 완료하고 참여 신청을 한 이용자 250명(1인 2매)에게는 추첨을 통해 Team UPbit ‘FAKER’ 경기를 직관할 수 있는 ‘레드불 PC방 테이크오버 LoL Day’ 메인 매치 관람권이 제공된다.

또한 이벤트 기간 내 3회 이상 거래 이용자에게는 ▷Meet ‘FAKER’ – ‘페이커’ 포토 이벤트 초청권(10명, 1인 1매)과 ▷Play with ‘FAKER’ – ‘페이커’ 1대1 문도 피구 참여권(5명, 1인 1매)을 각각 추첨해 제공한다.

포토 이벤트 당첨자는 메인 매치 현장 내 마련된 프라이빗 공간에서 ‘페이커’와 1대1 사진 촬영 및 짧은 팬미팅을 진행할 수 있다.

이벤트 참여는 업비트 앱 내 전용 페이지에서 ‘이벤트 참여하기’ 버튼을 클릭해 신청할 수 있다.

두나무 관계자는 “‘페이커’ 이상혁 선수의 쓰리핏은 전 세계 LoL 팬들이 함께 축하할 역사적인 순간”이라며 “업비트를 통해 직접 경기를 관람하고, 전설적인 플레이어를 가까이에서 만날 수 있는 이번 이벤트에 많은 관심과 참여를 바란다”고 말했다.

한편, 업비트는 지난 9월 ‘2025 리그 오브 레전드 챔피언스 코리아(LCK)’ 공식 스폰서로 합류했다.