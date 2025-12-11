“전재수 사퇴, 의혹이 실재한단 방증”

[헤럴드경제=김해솔 기자] 이준석 개혁신당 대표는 11일 더불어민주당과 국민의힘 정치인들의 통일교 금품 수수 의혹과 관련해 “특별검사 임명을 제안한다”며 “개혁신당이 특검 후보를 추천하겠다”고 했다.

이 대표는 이날 오전 국회에서 열린 최고위원회의에서 “전재수 해양수산부 장관이 스스로 직을 내려놓은 것은 의혹이 실재한다는 방증으로 이해한다”며 이같이 말했다.

그는 “양당 모두 이 사안에서 자유로운 제삼자의 검증을 받는 것이 가장 합리적”이라며 “민중기 특검은 수사 범위에 해당하지 않는다는 이유로 민주당 의혹을 빼고 수사했기에 신규 특검으로 해결해야 한다”고 주장했다.

또 “민주당이 파견 검사로 120명 이상을 명시해 설계한 ‘3대 특검’과 달리 우리 당은 딱 15명만 요구하겠다”며 “목적에 맞게만 운영하면 혈세를 아끼며 충분히 가능하다”고 말했다.

이어 “기득권 양당이 특정 종교 단체와 이렇게 깊이 얽혀 있었다는 것은 대한민국 정치사의 부끄러운 민낯”이라며 “반드시 진상이 밝혀져야 한다”고 덧붙였다.