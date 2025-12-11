담양군, 참전유공자 및 5·18민주유공자 예우 확대

[헤럴드경제(담양)=서인주 기자] 전남 담양군은 국가유공자와 유족의 예우를 강화하고 생활 안정을 지원하기 위해 내년부터 참전유공자 및 5·18민주유공자 지원을 대폭 확대한다.

군은 내년부터 참전유공자 수당을 월 10만원에서 13만원으로 인상하고, 참전유공자 사망 시 유족에게 수당이 승계되지 않는 제도적 공백을 보완하기 위해 배우자수당을 월 5만원 신설, 지급한다.

배우자수당은 국가보훈부에 등록된 사망한 참전유공자의 배우자가 신청할 수 있으며, 담양군 보훈명예수당과는 중복으로 지급되지 않는다.

또 5·18민주유공자 예우 강화를 위해 전남도에서 지급하는 월 6만원과 별도로 담양군 5·18민주명예수당 4만원을 추가 신설해 내년부터 지급할 계획이다.

정철원 담양군수는 “나라를 위해 헌신하신 분들과 민주주의 발전에 기여한 분들의 명예를 지키는 것은 지방정부의 책무”라며 “보훈회관이 포함된 세대어울림센터 건립 등 보훈 기반 확충과 복지 강화에도 최선을 다하겠다”고 밝혔다.