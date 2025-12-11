저수심 해역 뛰어난 기동성, 주요구역에 방탄판 적용 내년 12월 해병대 인도…전력화 과정 거쳐 작전 배치

[헤럴드경제=전현건 기자] 해병대 최초로 함정이 도입된다. 고속전투주정이 배치되면 신속한 증원 능력과 해상침투능력이 향상돼 해병대 전력증강에 크게 기여할 것으로 기대된다.

해병대와 방위사업청은 11일 오후 부산광역시 사하구 ㈜강남에서 고속전투주정 선도함(HCB-001) 진수식을 거행한다.

고속전투주정은 해병대 최초로 도입되는 함정으로 구형 고속단정 (RIB)보다 빠르고 방호력이 높으며 강력한 무장을 보유한 함정으로 통상명칭은 ‘청새치’로 명명됐다.

고속전투주정은 전장 18ｍ급의 규모로 원격사격통제체계(RCWS) 등을 탑재하고 있다.

추진체계는 약 80㎞/ｈ속력의 국산화된 워터제트 추진 방식을 적용해 저수심 해역에서도 뛰어난 기동성이 유지된다. 또 승조원과 탑승무장병력의 생존성 확보를 위해 주요구역에 방탄판이 적용됐다.

고속전투주정은 시험평가 기간을 거쳐 내년 12월에 해병대에 인도되며 이후 전력화 과정을 거쳐 작전 배치될 예정이다.

국내에서 설계하고 건조 중인 고속전투주정은 지난 2024년 7월 주식회사 강남과 건조계약 체결 이후 올해 5월 착공식, 8월 기공식을 거쳐 이날 선도함 진수식을 진행한다.

이날 진수식에는 주일석 해병대사령관을 주빈으로 방극철 방사청 기반전력사업본부장, 신윤길 강남 대표이사 등 해병대와 방사청, 함정건조업체 관계자 70여 명이 참석한다. 주 사령관의 부인 박현선 여사가 함정에 연결된 진수줄을 절단한다.

주 사령관은 “고속전투주정은 대한민국 해병대가 최초로 도입하는 함정으로 뛰어난 국산 조선기술과 국방과학기술이 집약된 전력”이라며 “실전 배치되면 신속한 증원전력 전개 등의 임무를 수행함으로써 국가와 국민을 수호하는 해병대의 역할이 강화될 것이라 확신한다”고 말했다.