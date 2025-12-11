상주 흥암서원 국가지정문화유산 사적 지정 산림학자 동춘당 송준길 제향 서인 노론계 서원

'상주 흥암서원(尙州 興巖書院)'이 국가유산으로 지정됐다.

국가유산청은 11일 경북 상주시에 위치한 흥암서원을 국가지정문화유산 사적으로 지정한다고 밝혔다.

‘상주 흥암서원’은 조선 후기 남인의 중심지인 영남지역에 건립된 대표적인 서인 노론계 서원으로, 산림학자 동춘당 송준길(1606~1672)을 제향하는 곳이다.

노론은 조선 중기에 권력을 잡았던 이들이 정치적 입장이나 학연 등에 따라 만든 집단인 붕당의 중 하나인 서인(西人)에서 분파된 정파다.

1702년 창건돼 1705년에 사액을 받았으며, 1762년에 현 위치로 이건됐다.

흥암서원은 조선 후기 흥선대원군이 서원 철폐령을 내렸을 당시 훼철되지 않은 사액서원 47곳 중 하나로서 역사·문화적 가치가 크다는 평가를 받는다.

앞쪽에는 학문을 닦고 연구하던 강학 공간이 있고, 뒤편에는 제향 공간이 배치돼 있다. 강학공간에는 강당이 전면에 배치되고 그 뒤로 동재, 서재가 배치됐다.

국가유산청은 “서원의 건물 배치와 평면은 기호학파와 영남학파 서원을 절충한 것으로 볼 수 있다”고 설명했다.

사당인 흥암사에는 1705년 에 숙종에게 하사받은 ‘乙酉至月 日 宣額’(을유지월 일 선액)이라고 적힌 흥암사 현판과 1716년 숙종이 쓴 해서체 글씨로서 ‘御筆’(어필)이 적힌 흥암서원 현판이 함께 남아있다.

국가유산청은 “조선 후기 영남 지역 내 서인 노론 세력의 분포, 서원의 인적 구성 및 운영, 사회·경제적 기반 등을 살펴볼 수 있는 자료가 풍부한 공간”이라고 밝혔다.