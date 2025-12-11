[헤럴드경제=이명수 기자] 채널A 예능 ‘하트시그널3’에 출연했던 서민재가 홀로 아들을 출산한 소식을 전했다.

뉴시스에 따르면, 서민재는 10일 자신의 소셜미디어에 갓 태어난 아들의 사진을 올리며 “축하해 주셔서 정말 감사합니다. 애가 좀 커서 말귀 알아듣게 되면 보내주신 따뜻한 말들 꼭 전할게요”라고 적었다.

이어 “아직은 원숭이 같기도 하고 찐빵 같기도 하고…힘내봐 우리 둘이”라며 첫 아들을 향한 애틋한 마음을 드러냈다.

앞서 서민재는 5일에도 “반가워”라는 글과 함께 신생아 영상을 공개해 출산 여부에 대한 추측을 낳은 바 있다.

서민재는 지난 5월 교제 중이던 남자친구 A씨와의 사이에서 임신했다는 사실을 공개했다.

그는 소셜미디어를 통해 초음파 사진과 함께 임신 사실을 알리며 A씨가 연락을 피하고 있다고 주장해 논란을 불렀다.

이 과정에서 서민재는 A씨의 실명과 학교, 직장 등 신상 일부를 공개했다.

이에 대해 A씨 측은 잠적한 사실이 없다고 반박하며 서민재를 정보통신망법 위반(명예훼손)·협박·감금·스토킹처벌법 위반 등의 혐의로 고소했다. 경찰은 수사 후 기소 의견으로 검찰에 사건을 송치한 상태다.

한편 서민재는 ‘하트시그널3’ 출연으로 얼굴을 알렸다. 미스코리아 경북 출신이자 현대자동차 첫 여성 정비사 출신이라는 이력으로 주목받았다.