탄녹위, 관계부처 및 유관기관 합동 설명회 개최 16일까지 사전 신청…기관별 지원내용, 규모 등 상세정보 제공

[헤럴드경제=이태형 기자] 대통령직속 2050 탄소중립녹색성장위원회는 오는 16일 서울 중구 대한상공회의소에서 관계부처 및 유관기관 합동으로 ‘2026 탄소중립 산업전환 지원사업 설명회’를 개최한다고 밝혔다.

이번 설명회는 탄소감축을 이행해야 하는 기업에 정부의 2026년 탄소중립 전환 지원사업과 금융기관의 자금조달 프로그램을 한 자리에서 소개하기 위해 마련됐다.

설명회는 탄소중립 정책 및 지원사업을 소개하는 첫 번째 세션과 탄소중립 전환 금융·보증상품을 다루는 두 번째 세션으로 구성됐다.

부처 및 유관기관에서 지원내용, 규모, 시기 및 절차 등 사업내용을 소개한 후, 참석 기업과의 현장 질의응답 시간이 이어질 예정이다.

설명회 참석을 희망하는 기업 및 관계자는 16일까지 행사포스터의 QR코드 또는 행사 신청링크를 통해 사전 신청등록을 완료해야 한다.

현장 참석이 어려운 경우 탄녹위 유튜브 채널을 통해 온라인 중계가 제공된다.

탄녹위 관계자는 “이번 설명회는 산업계가 탄소감축과 관련된 정부의지원사업을 한 번에 파악할 수 있도록 마련된 자리”라며 “기업들이 적극 참여해 탄소중립을 새로운 성장 기회로 이어가는 데 실질적 도움이 되기를 기대한다”고 밝혔다.