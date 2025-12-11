클래식 모델 관리 노하우 전달 포르쉐 서비스 센터 분당의 정비 기록 전시

[헤럴드경제=권제인 기자] 포르쉐 공식 딜러 스투트가르트스포츠카(SSCL)는 ‘2025 SSCL 클래식 페어’를 성공적으로 마무리했다고 11일 밝혔다.

지난 6일 포르쉐 서비스 센터 분당에서 개최된 2025 SSCL 클래식 페어는 포르쉐 클래식 모델을 보유한 고객에게 SSCL만의 클래식 차량 특화 정비 서비스 경험을 제공하고, 고객 로열티를 강화하기 위해 마련됐다.

행사에 참가한 고객들은 준비된 ‘클래식카 스터디와 외관 관리 세션’을 통해 포르쉐 클래식 모델의 구조적 특징을 이해하고 클래식 모델 관리 노하우를 익혔다. 이어 ‘차량 정비’, ‘전문 스튜디오 촬영’, ‘포르쉐 모델카를 활용한 테라리움 원데이 클래스’로 구성된 조별 참여 프로그램도 진행됐다.

특히, SSCL의 클래식 모델 전문 테크니션이 직접 차량 상태를 점검하고 개별 관리 포인트를 설명한 ‘테크니컬 상담 세션’이 고객들로부터 가장 큰 호응을 얻었다.

또한, 행사장 내에서는 클래식 모델 전용 부품과 스페셜 툴, 포르쉐 라이프스타일 제품이 전시됐으며 포르쉐 서비스 센터 분당의 클래식 모델 정비 기록 및 사진 전시도 함께 진행됐다.

이외에도 SSCL은 참가 고객에게 오는 31일까지 SSCL 운영 6개 포르쉐 서비스 센터(대치·서초·양재·분당·인천·부산) 방문 시 클래식 모델 서비스 15% 할인 혜택을 제공한다. 럭키드로우 등 고객 간 교류를 독려하는 프로그램도 마련해 포르쉐 클래식 모델 보유 고객 커뮤니티의 결속력을 더욱 강화할 예정이다.