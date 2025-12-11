[헤럴드경제=이명수 기자] 개그우먼 박나래의 전 매니저에 대한 폭언·갑질 의혹이 확산하는 가운데 박나래가 합의를 위해 만난 자리에서 음주 상태로 노래방을 가자는 제안했다는 주장이 추가로 제기됐다.

뉴시스에 따르면, 10일 방송된 JTBC ‘사건반장’에서 박나래의 전 매니저는 전화 통화를 통해 논란 이후 합의를 위해 박나래를 만났으나 합의에 이르지 못한 정황에 대해 밝혔다.

전 매니저는 지난 8일 박나래가 “직접 합의하고 싶다”며 집으로 오라고 요청해 현 매니저, 지인 등과 함께 3시간 가량 대화를 나눴다고 했다.

그녀는 “박나래가 술을 마신 상태였고 약속했던 합의나 사과는 없었다”며 “오히려 ‘예전처럼 돌아가면 안 되냐’ ‘다시 나와 일하면 안 되냐’ ‘노래방에 가자’ 등 말을 했다”고 주장했다.

또 “대화 이후 잠자리에 들어 뒤늦게 일어났다고 설명하며 “(그 만남이) 입장문을 내기 위한 사전 과정이라고 생각했다”고 했다.

양측 갈등이 진흙탕 공방으로 번진 가운데 박나래는 지난 8일 방송 활동 중단 선언과 함께 전직 매니저들을 직접 만나 오해를 해소했다고 밝혔다. 그러나 전 매니저 측은 사과를 받지 못했으며 어떠한 합의도 없었다고 즉시 반박했다.

한편 박나래는 해당 논란으로 고정 멤버로 출연했던 MBC 예능 프로그램 ‘나 혼자 산다’, tvN 예능 ‘놀라운 토요일’ 등에서 하차했다. 내년 1월 방영 예정이었던 MBC 새 예능 ‘나도신나’ 제작은 취소됐다.