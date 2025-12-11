LCC 3사 임직원이 직접 뜬 목도리 등 150세대 가정에 전달 “임직원들과 지속적인 나눔 활동 이어갈 것”

[헤럴드경제=서재근 기자] 진에어가 지난 10일 방한용품 지원 봉사활동을 진행했다고 11일 밝혔다.

진에어는 지역사회와의 상생을 위해 매년 사회공헌 활동을 진행하고 있다. 이번 봉사활동은 혹한기 난방에 어려움을 겪는 이웃들의 따뜻한 겨울나기를 돕기 위해, 임직원들의 자발적인 참여를 통해 이뤄졌다.

이날 봉사활동에는 진에어 임직원 30여 명이 함께했다. 임직원들은 서울 강서구 등촌9 사회복지관에 모여 사전에 제작한 목도리와 카본 매트 등의 방한용품을 손수 포장하고, 150세대의 가정에 배달하며 온정을 더했다. 특히, 이번에는 진에어·에어부산·에어서울 3사 임직원이 목도리 뜨기 작업에 직접 참여해 의미를 더했다.

진에어 관계자는 “임직원들의 자발적 참여로 이웃들에게 따뜻한 온기를 전할 수 있어 보람된 시간이었다”며 “앞으로도 지역사회에 꾸준히 관심을 기울이고 임직원들과 함께하는 나눔 활동을 지속해서 확대해 나가겠다”고 말했다.

한편, 진에어는 냉방 용품 기부 활동, 식료품 꾸러미 배달, 어린이재활병원에서의 재능 기부, 해외 자원봉사, 장애인 스포츠 후원 등 매년 다양한 형태의 사회공헌 활동을 펼치고 있다.