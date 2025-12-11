니시무라 린타로·박진완 공동설립자…올해 1월 결성 “한미일 삼자 협력, 美 경쟁력 강화 수단으로 입증해야” “한국 핵잠 도입, 일본 ‘비핵 3원칙’ 수정 가능성 영향” “계엄 이후 민주주의 성숙성 보여…‘제도 강건함’ 증거”

[헤럴드경제=문혜현 기자] “한국은 위험을 고려한 ‘이중 전략’을 추구해야 합니다. 균형외교가 아닌 전략적 지렛대를 활용하는 것이죠. 성과가 확실한 분야는 주도하고, 불확실성이 크면 선택지를 열어둬야 합니다”

니시무라 린타로·박진완 한미일 차세대 연구그룹(U.S.-ROK-Japan Next-Gen Study Group) 공동 설립자(공동 대표)는 최근 중일관계가 급속도로 악화되는 가운데 한국의 향후 ‘실용외교’ 전략에 대해 이같이 조언했다.

헤럴드경제는 10일 서면 인터뷰를 통해 한미일 차세대 연구 그룹이 전망하는 한미일 및 한중일 협력의 향후 방향을 청취했다.

니시무라 대표와 박 대표는 각각 디아시아그룹(TAG·The Asia Group) 선임연구원과 비엔나대학교 유럽 북한연구센터 객원연구원으로 활동하고 있다. 미국 전담 공동대표는 두고 있지 않지만 6인의 집행위원 중 3명이 미국 출신이다.

한미일 차세대 연구그룹은 올해 1월 결성됐다. 이들은 지난 2024년 7월 미 국무부가 후원한 ‘한미일 3국 청년 리더 서밋(U.S.-ROK-Japan Young Trilateral Leaders·YTL)’에 참가한 뒤 단발성 회의가 아닌 지속적인 대화 플랫폼 구축의 필요성을 체감했다고 한다.

이에 연구그룹을 결성한 뒤 이달까지 활동을 이어왔고, 지난 9월 말엔 국내 초당파 외교·안보 싱크탱크인 ‘플라자 프로젝트’와 양해각서(MOU)를 체결하기도 했다.

연구그룹의 주요 목표는 정치적 불확실성 속에서도 한미일 관계를 지켜나갈 차세대 리더 네트워크를 구축하는 것이다. 니시무라 대표는 “내년엔 출판 활동을 시작해 다양한 정책 분야에서 회원들의 새로운 관점을 널리 알릴 것”이라고 말했다.

이들은 한미일 삼각공조와 관련해 미국이 전략적 이익이 크다고 판단하도록 만드는 것이 중요하다고 봤다. 특히 “한국과 일본은 3자 협력이 미국의 경쟁력을 강화한다는 점을 적극적으로 입증해야 한다”고 강조했다.

한미일 삼각공조 강화가 한국과 일본은 물론 미국의 이익에 도움이 된다는 점을 부각시킬 필요가 있다는 얘기다.

한국의 핵추진잠수함(핵잠) 도입 추진과 관련해선 “일본에도 영향을 준다”며 “일본이 핵잠 논의를 시작하고 ‘비핵 3원칙’ 수정 가능성까지 거론하게 만들었다”고 분석했다.

이재명 대통령이 제시한 단계적 비핵화 해법인 ‘END 전략’(교류·관계정상화·비핵화)에 대해선 “북한을 기정사실화된 핵보유국으로 보는 현실적 접근”이라고 평가하기도 했다.

한중일 협력을 북한과의 대화에 이용할 가능성에 대해선 “한중일 협력은 이론적으로 보완 가능하지만, 중국의 소극적 태도와 러시아·북한과의 밀착으로 한계가 크다”고 진단했다.

아울러 이들은 12·3 비상계엄 사태 이후 한국 외교 기조에 대해서는 “워싱턴DC와 도쿄는 한국의 비상계엄 사태 이후 상황을 민주주의의 후퇴가 아닌 제도적 강건함의 증거로 해석했다”면서 “한국의 심각한 국내 분열은 여전히 취약 요인이지만, 이는 미국이나 일본과의 국가 간 신뢰를 훼손하지 않았다”고 평가했다.