英·佛·獨 정상과 회담…젤렌스키에 “현실적이어야” 종전안 수용 압박 태국-캄보디아 분쟁엔 “빨리 해결 가능”…美금리 인하엔 “더 내렸어야”

[헤럴드경제=정목희 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령은 10일(현지시간) 영국·독일·프랑스 정상들과 통화를 했다고 밝히며 “우크라이나 종전 문제를 매우 강한 어조로 논의했다”고 말했다.

트럼프 대통령은 백악관 행사에서 “앞으로 어떻게 될지 지켜봐야 한다. 우리가 진전을 이루기 전까지는 답변을 기다리고 있다”고 말하며 협상 진척 여부를 유럽 측의 대응에 달린 것으로 시사했다. 그는 통화 과정에서 “사람들에 관해 작은 의견 불일치가 있었다”며 “결과가 어떻게 될지 보겠다”고 덧붙였다.

이어 유럽 측에서 이번 주말 유럽에서 미국과 우크라이나까지 참여하는 새로운 회담을 제안했다면서 “우리는 회담에 가기 전에 몇 가지 사항을 알고 싶다고 말했다. 그들이 무엇을 가져오는지에 따라 결정을 내릴 것이다. 우리는 시간을 낭비하고 싶지 않다”고 밝혔다.

트럼프 대통령은 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령에 대해선 “그가 현실적이어야 한다고 생각한다”면서 전쟁 탓에 우크라이나에서 그간 선거가 진행되지 않았다는 점을 비판했다.

그는 그러면서 우크라이나에 “현재 진행 중인 대규모 부패 문제가 있다”고 지적한 뒤 “이제 전쟁을 해결할 때가 된 것 같다. 나는 이 전쟁을 해결할 수 있다고 믿지만, 탱고는 2명이 춰야 한다”고 강조했다.

트럼프 대통령은 자신의 분쟁 종식 중재에도 최근 다시 교전을 재개한 태국과 캄보디아 문제에 대해서는 “내일 태국과 전화 통화를 하는 일정을 짜고 있다”며 “이번에도 꽤 빨리 해결할 수 있을 거라 생각한다”고 말했다.

그는 “가끔 하나가 다시 불붙으면 그 작은 불씨를 꺼야 한다”며 “내일 전화를 할 예정이고, 내가 할 수 있는지 보겠다”고 덧붙였다.

트럼프 대통령은 이날 미국의 기준금리를 0.25% 인하한 연방준비제도(Fed·연준) 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의 결과에 대해선 “(인하폭이) 그리 크지 않다. 최소 두배는 더 낮출 수 있었다”고 불만을 드러냈다.

또 이날 차기 연준 의장 후보자를 2주 내로 발표할 것이냐고 묻자 “아마도”라고 답했고, 이날 케빈 워시 전 연준 이사를 면접한다면서 “내가 찾고 있는 사람이 누군지에 대해 매우 잘 알고 있다. 나는 금리에 대해 솔직한 사람을 찾고 있다. 우리 금리는 훨씬 낮아야 하며, 세계 최저 수준이어야 한다”고 말했다.

트럼프 대통령은 넷플릭스와 파라마운트 스카이댄스 사이의 워너브라더스 디스커버리(이하 워너) 인수 경쟁과 관련, 직접 관여할 수 있음을 시사했다.

그러면서 워너가 소유한 미 CNN 방송에 대해 “반드시 매각돼야 한다”고 주장했다. 트럼프 대통령은 그간 CNN을 좌파 편향적이라며 가짜뉴스라고 비난해왔다.

그는 이날도 CNN에 대해 “현재 그 회사를 운영하는 사람들은 매우 부정직한 집단”이라며 “그 집단이 계속 운영하도록 허용해선 안 된다고 생각한다. CNN은 다른 것들과 함께 매각돼야 한다”고 했다.

트럼프 대통령은 이날 새로운 미국 영주권 비자인 ‘골드카드’ 정책이 이날 공식 시행된다고 밝혔다.

해당 비자를 얻으려면 개인의 경우 미 재무부에 100만 달러(약 14억7000만원)를 납부하거나, 기업이 개인을 위해 지원할 경우 200만 달러를 내야 한다.