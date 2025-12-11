“금품수수 단연코 없었다” 관련 의혹 전면 부인 해수부 이전·북극항로 준비 “제대로 평가 받아야” “명명백백하게 밝힐 것” 대통령실 교감여부엔 침묵

[헤럴드경제(영종도)=양영경 기자] 전재수 해양수산부 장관이 11일 자신을 둘러싼 통일교 금품수수 의혹과 관련해 “허위 사실에 근거한 것이지만 흔들림 없이 해수부가 일할 수 있도록 제가 해수부 장관직을 내려놓는 것이 온당하지 않겠나 생각한다”며 전격 사의를 표명했다.

전 장관은 이날 오전 뉴욕에서 귀국한 직후 인천국제공항에서 취재진과 만나 “장관직을 내려놓고 당당하게 응하는 것이 공직자로서의 처신”이라며 이같이 밝혔다. 전 장관은 2028년 유엔(UN) 해양총회 유치를 위해 지난 6일 방미길에 올랐다.

전 장관은 사퇴 결정에 대해 “국민들 보시기에 말도 안 되는 허위 사실 때문에 해수부가 흔들린다거나 정부가 흔들리는 일이 있어선 안 된다”며 “해수부는 지금 부산 이전을 추진하고 있고, 북극항로 시대를 준비하고 선점하기 위해 엄청난 결단과 일이 진행되고 있다”고 말했다.

그러면서 “저와 관련한 황당한 일 때문에 이게 흔들린다든지 국민께 제대로 평가받지 못하는 일이 있어서는 안 된다”고 했다.

전 장관은 사퇴가 의혹을 일부 인정하는 것 아니냐는 질문에는 “전혀 그렇지 않다”고 선을 그었다. 그는 “국무위원, 해수부 장관직을 유지한 채 여러 가지 일들을 밝혀나가야 하는데 그렇게 되면 해수부가 엄청난 일을 하는데 누가 된다”면서 “그런 차원에서 더 책임감 있게, 더 당당하게 이 문제에 대처하겠다는 저의 의지 표명으로서 사의를 밝힌 것”이라고 설명했다.

전 장관은 여러 차례 ‘사실무근’을 강조하며 금품수수 의혹을 정면 반박하고 나섰다.

그는 “SNS에서도 이미 말씀드렸지만 다시 한번 단호하고 명백하게, 아주 강하게 말씀드린다”며 “제기된 의혹은 전혀 사실무근”이라고 말했다. 이어 “불법적인 금품 수수는 단언코 없었다”며 “황당하고 근거 없는 이야기일 뿐”이라고 거듭 부인했다.

의혹을 전부 부인한다는 것이 금품을 받은 적이 없다는 것이냐는 질문에는 “전혀 사실과 맞지 않다”며 “사실무근이라는 점을 명명백백하게 밝힐 것이고 몇몇 가지에 대해서는 민·형사상 책임을 묻는 허위 사실 명예훼손과 관련해 검토 중”이라고 말했다.

향후 대응 방침에 대해선 “일부 언론에는 반전이 있을 것이라고 말씀드렸다”면서 “이것은 추후 수사 형태가 됐든 아니면 여러가지를 종합해 국민들께 말씀을 드리거나 또는 기자간담회 형식을 통해 밝혀질 것”이라고 말했다.

이날 사퇴 결정과 관련해 대통령실과의 교감 여부를 묻는 질문에는 답하지 않았다.

앞서 민중기 특별검사팀은 지난 8월 윤영호 전 통일교 세계본부장으로부터 ‘통일교가 국민의힘 외에 더불어민주당 소속 정치인들도 지원했다’는 취지의 진술을 확보했다. 윤 전 본부장은 당시 특검팀에 한일 해저터널 추진 등 교단 숙원사업 청탁을 목적으로 2018∼2020년께 전재수 의원에게 명품 시계 2개와 함께 수천만원을 제공했다는 취지로 진술한 것으로 전해졌다.