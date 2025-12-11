2019∼2021년 부가세 탈세 혐의받는 아마존 伊에 1조2000억원 세금내기로 합의 검찰 반발, 아마존 “규제가 이탈리아 투자 매력도 낮춰”

[헤럴드경제=도현정 기자]이탈리아에서 부가세 탈세 혐의로 조사를 받고 있는 아마존이 1조2000억원이 넘는 세금을 내기로 합의했다.

AFP 통신 등은 10일(현지시간) 아마존이 이탈리아 세무 당국과 5억1100만유로(약 8700억원)의 세금을 납부하기로 합의했다고 보도했다. 아마존 계열사인 아마존로지스틱스와 이탈리아운송법인이 최근 2억1200만유로(약 3600억원)의 세금을 내기로 한 것까지 합하면 아마존이 이탈리아에 내는 총 납부액은 1조2000억원 이상이 된다.

아마존은 세금 분납 제도를 활용해 이탈리아에 세금을 납부할 계획이다. 그러나 이탈리아 검찰은 세무당국과의 합의에 반대하며 아마존에 대한 수사를 계속 할 것이라는 입장이다.

아마존은 성명을 내, 탈세 혐의를 부인하면서도 “(이번 합의는) 이탈리아 당국과 건설적으로 협력하겠다는 우리의 의지를 반영한다”며 합의 사실을 전했다. 수사 의지를 꺾지 않은 검찰에 대해서는 “근거 없는 형사 사건 가능성에 대해 우리 입장을 강력히 방어할 것”이라며 “예측 불가능한 규제 환경과 과도한 처벌, 법 절차 지연 등은 이탈리아의 투자 매력도를 낮추고 있다”고 비판했다.

이탈리아 세무 당국과 검찰은 아마존에 대해 지난 2019∼2021년 이탈리아 내 온라인 판매와 관련해 부가세 12억유로(약 2조원)를 탈세한 혐의로 올해 초부터 조사를 벌여왔다. 검찰은 아마존이 2021∼2024년에도 부가세를 탈세했고, 중국 수입품 관세도 포탈했다고 보고 있다.