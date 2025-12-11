사상 최대 44조원 공모 전망…우주 데이터센터·반도체 투자에 자금 투입 연매출 22조원 돌파, 스타링크가 실적 견인 AI 기업 상장 러시 겹치며 미 IPO 시장 재점화 기대

[헤럴드경제=서지연 기자] 일론 머스크가 이끄는 우주기업 스페이스X가 약 1조5000억달러(약 2207조원)의 기업가치를 인정받고 내년 증시 상장을 추진한다. 조달 규모는 최대 300억달러(약 44조원)로, 성사될 경우 역대 최대 기업공개(IPO)로 기록될 전망이다.

블룸버그 통신은 10일(현지시간) 복수의 소식통을 인용해 스페이스X 경영진과 자문단이 내년 중후반을 목표로 IPO 일정을 검토 중이라고 보도했다. 다만 글로벌 증시 흐름과 투자 심리에 따라 상장 시점은 조정될 수 있다고 전했다.

IPO로 조달한 자금 일부는 우주 기반 데이터센터 구축과 여기에 필요한 반도체 칩 구매에 투입될 계획이다. 인공지능(AI)과 위성 통신 인프라를 결합한 차세대 사업 확장 전략의 일환이다.

로이터 통신도 이날 소식통을 인용해 스페이스X가 내년 6~7월 상장을 목표로 은행들과 논의를 시작했으며, 기업가치가 1조달러를 웃돌 수 있다고 전했다. IPO를 통해 최소 250억달러 이상의 자금 조달을 검토 중인 것으로 알려졌다.

블룸버그에 따르면 스페이스X는 올해 연간 약 150억달러(약 22조원)의 매출을 올릴 것으로 예상되며, 내년에는 220억~240억달러(약 32조~35조원)까지 늘어날 전망이다. 매출의 대부분은 위성 인터넷 사업인 스타링크에서 발생하고 있다.

스페이스X의 주요 장기 투자자로는 피터 틸의 파운더스펀드, 발로르에쿼티파트너스 등 벤처캐피털과 함께 자산운용사 피델리티, 구글 모회사 알파벳 등이 포함돼 있다.

지금까지 세계 최대 IPO는 2019년 사우디 아람코 상장으로, 당시 약 290억달러를 조달한 바 있다. 스페이스X 상장이 성사될 경우 이 기록을 넘어설 가능성이 크다.

시장에서는 스페이스X의 IPO가 주요 비상장 대어들의 증시 진입을 촉진하는 신호탄이 될 가능성에도 주목하고 있다. 실제로 AI 업계의 오픈AI와 앤트로픽도 내년 상장을 논의 중인 것으로 전해졌다.

금융정보업체 머저마켓의 주식시장 책임자인 사무엘 커는 “이 모든 거래가 현실화될 경우, 올해부터 서서히 살아나고 있는 미국 IPO 시장이 진정한 부활 국면에 들어설 것”이라고 평가했다.