[헤럴드경제(경산)=김병진 기자]경북 경산시는 최근 국회에서 의결된 2026년도 정부 예산안에 지역 현안 해결을 위한 국비 1480억 원이 반영됐다고 10일 밝혔다.

이는 일반 국비를 제외하고 경산시가 특정 사업 추진을 위해 확보한 국비는 전년도 1027억원 대비 453억원 증가(44%)한 규모다.

지난 4월부터 조현일 시장을 중심으로 국·과장 등이 환경부, 중기부 등 관계 부처와 기획재정부, 국회를 지속적으로 방문해 사업 필요성 및 당위성을 적극 설명해 왔다.

주요 신규 사업으로 경산중앙초등학교 학교 복합 시설 건립 용역비 1억원, 이산화탄소 포집 설비 설치 48억 8000만원, 기업 밀착형 산학 융합 촉진 지원 2억 5000만원, 글로컬대학 등 지역 대학 지원 392억원 등이 반영됐다.

계속사업으로는 경산지식산업지구 진입도로 건설 34억원, 국도대체우회도로 남산-하양 건설공사 50억원, 하양1지구 하수관로 정비사업 100억원, 문천지1지구 하수관로 정비사업 97억원 등이 포함됐다.

경산시는 이번 예산 반영을 통해 글로컬 대학 사업 본격 추진, 시민 안전과 지역 산업 경쟁력 강화, 교통인프라 확충 등 지역 현안 해결을 위한 핵심 사업들을 안정적으로 추진할 수 있게 됐다.

조현일 경산시장은 “지자체 간 국비 확보 경쟁이 그 어느 때보다 치열한 상황에서, 선제적 대응으로 시민 삶 향상과 지역발전에 필요한 예산을 확보했다”며 “내년에도 지역에 꼭 필요한 신규사업을 발굴해 부처 및 경북도, 국회와 긴밀한 협력을 통해 국비 확보 규모를 한 단계 더 끌어올리겠다”고 말했다.