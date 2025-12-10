[헤럴드경제=홍태화 기자] 러시아가 협상에서 우위에 있다며 우크라이나에 종전안 수용을 압박한 도널드 트럼프 미국 대통령의 발언에 크렘린궁이 호응했다.

타스 통신에 따르면 드미트리 페스코프 크렘린궁 대변인은 10일(현지시간) 브리핑에서 “북대서양조약기구(NATO·나토) 가입, 영토, 우크라이나가 어떻게 영토를 잃는지 등 주제들은 우리의 이해와 일치한다”며 이같이 밝혔다.

트럼프 대통령은 미국 매체 폴리티코 인터뷰에서 “러시아는 많은 땅을 차지했다”고 강조하고 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 임기 종료 후에도 대선을 치르지 않고 있다고 지적했다. 유럽에 대해서는 “전쟁이 계속되기만 할 뿐”이라고 비판했다.

페스코프 대변인은 “트럼프 대통령은 이 분쟁의 근본 원인을 특히 나토와 관련해서 정확히 강조했다”며 “이는 평화적 해결을 이루는 측면에서 아주 중요하다”고 말했다.

트럼프 대통령의 지적에 젤렌스키 대통령이 새로운 선거를 치를 준비가 됐다고 밝힌 것에 대해 페스코프 대변인은 “일이 어떻게 전개될지 볼 것”이라고 말했다.

세르게이 라브로프 러시아 외무장관은 이날 러시아 상원(연방평의회) 연설에서 “트럼프 대통령이 대화를 추구하고 정치·외교적 수단으로 우크라이나 분쟁을 해결하려고 하는 것을 중요하게 생각한다”고 평가했다.

라브로프 장관은 트럼프 대통령이 인터뷰에서 유럽을 비판했다면서 “서방은 우크라이나 해결 문제에 대해 통합되지 않았다는 것이 최근 또다시 드러났다”며 유럽이 우크라이나 지도부를 부추겨 평화 과정을 방해하고 있다고 주장했다.