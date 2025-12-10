[헤럴드경제=고승희 기자] 블랙핑크 로제부터 스트레이 키즈까지. 그 어느 때보다 K-팝의 저력이 두드러진 해였다.

10일 미국 빌보드에 따르면 연말 결산 싱글 차트 ‘핫 100’에서 로제의 메가 히트곡 ‘아파트’(APT.)가 9위, 방탄소년단(BTS) 지민의 ‘후’(Who)는 57위에 올랐다.

올 한 해 전 세계에 돌풍을 일으킨 넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’ OST에선 무려 7곡이 차트에 이름을 올렸다. ‘골든’(Golden)이 25위, ‘유어 아이돌’(Your Idol) 54위, ‘소다 팝’(Soda Pop) 61위, ‘하우 잇츠 던’(How It‘s Done) 68위, ’왓 잇 사운즈 라이크‘(What It Sounds Like) 83위, ’프리‘(Free) 92위, ’테이크 다운‘(Takedown)은 93위를 각각 기록했다.

K-팝은 앨범 차트에서도 맹활약이었다. ‘케이팝 데몬 헌터스’ OST는 연말 결산 앨범 차트 ‘빌보드 200’에서 가장 높은 순위인 13위에 안착했다. ‘아파트’가 수록된 로제의 솔로 앨범 ‘로지’(rosie)가 112위, 스트레이 키즈의 4집 ‘카르마’(KARMA)와 앨범 ‘합’(合·HOP)이 각각 128위·157위에 올랐다. 캣츠아이의 ‘뷰티풀 카오스’(Beautiful Chaos)가 182위였다.

연말 결산 ‘톱 아티스트’ 차트에선 ‘케이팝 데몬 헌터스’의 가상 걸그룹 헌트릭스(HUNTR/X)가 24위로 최고 순위를 지켰고, 로제가 44위, ‘케이팝 데몬 헌터스’ 속 가상 보이그룹 사자 보이즈(Saja Boys)가 57위, 스트레이 키즈가 69위, 지민이 81위에 올랐다.

연말 결산 ‘글로벌 200’에서는 로제의 ‘아파트’가 왕좌에 올랐다.