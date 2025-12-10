[헤럴드경제=홍태화 기자] 프랑스 베르사유궁전이 루브르 박물관에 이어 내년 초부터 비(非)유럽 관광객의 입장료를 인상한다.

10일(현지시간) AFP 통신에 따르면 베르사유궁은 내년 1월 14일부터 유럽경제지역(EEA) 외 방문객의 궁전 일대 입장료(정원 유료시)를 3유로 올려 35유로로 조정한다. 현재 32유로에서 9.4% 인상이다. 이를 통해 베르사유궁은 연간 930만 유로(159억원)의 추가 수익을 창출할 것으로 분석된다.

지난해 베르사유궁엔 총 840만명이 다녀갔으며 이 중 83%가 외국인 방문객이었다. 미국인이 연간 방문객의 15%를 차지해 중국(6%)을 제치고 비중이 가장 크다.

베르사유궁이 비유럽인에게 입장료를 인상하기로 한 건 문화부의 차별적 요금 정책 때문이다. 라시다 다티 문화 장관은 올 1월 르피가로와 인터뷰에서 “비유럽 방문객이 입장료를 더 많이 내고 이 추가 금액이 국가 유산 복원 자금으로 사용되길 바란다”고 밝혔다.

이 정책에 따라 루브르 박물관 역시 내년부터 유럽 출신이 아닌 관광객 입장료를 현재 22유로에서 32유로로 45% 올린다.

파리의 오페라 가르니에, 생트샤펠, 루아르 고성 지대의 샹보르성 등도 방문객 출신지에 따른 차등 요금제를 도입할 예정이다.