[헤럴드경제(울릉)=김병진 기자]경북 울릉군은 지난 9일 울릉군민회관에서 항공 전문가와 함께하는 울릉공항 건설공사 주민설명회를 개최했다

이번 설명회는 오는 2028년 상반기 개항을 목표로 해 건설되고 있는 울릉공항 건설공사 현황과 향후 울릉공항에 적용되는 각종 안전대책에 대한 전문가의 설명을 주민에게 전달하기 위해 마련됐다.

이날 설명회에는 국토교통부 공항건설팀 및 발주청인 부산지방항공청,DL이앤씨(시공사), 한국종합기술(관리단) 등이 참여했으며 울릉군은 남한권 울릉군수, 경북도의회 남진복 의원, 이상식 울릉군의회 의장, 안전한 울릉공항 건설 민관협의회 정석두 회장, 울릉군 주민 등 200여 명이 참석했다.

설명회는 울릉공항 건설사업 추진상황 보고, 울릉공항 운영 개시 로드맵 수립을 위한 연구용역 중간성과 공유, 취항 희망 항공사인 ㈜섬에어 항공사 소개 등 울릉공항 건설사업 전반에 대한 질의응답 등으로 진행됐다.

또 활주로 이탈방지 시스템(EMAS)의 울릉공항 적용 방안, 계기비행을 위한 항행안전 및 등화시설 설치 계획 등 1200m의 활주로 안전성 강화 및 결항률 감소 방안 등에 대한 설명도 이어졌다.

취항 예정 항공기인 ‘ATR 72’의 성능과 일본 요론공항 등 해외 유사 공항에서의 안전 운항 사례 등에 대한 사항도 발표됐다.

남한권 울릉군수는 “군은 울릉공항 건설사업에 대한 주민의 목소리를 듣기 위해 설명회를 정기적으로 개최하고 울릉공항 건설사업 관련 정보들을 주민과 함께 공유해 울릉군민과 함께하는 안전한 울릉공항이 되도록 최선을 다하겠다”고 말했다.