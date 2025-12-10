[헤럴드경제=홍태화 기자] 하나금융그룹이 하나증권, 하나생명 등 관계사 7개 중 6개 사 대표를 연임 추천했다.

하나금융지주는 10일 그룹임원후보추천위원회(그룹임추위)를 열고 연말 대표 임기가 끝나는 하나증권과 하나생명보험의 강성묵, 남궁원 대표를 연임 추천했다며 이같이 밝혔다.

강성묵 대표이사 사장은 1964년생으로 2023년 1월부터 하나증권 대표이사 사장으로 재임 중이다. 그룹임추위는 “강 대표가 수익성 저하에 따른 비상경영체제 전환과 조직개편, 리스크 관리 등을 통해 위기를 극복하면서 경영실적을 턴어라운드했다”고 평가했다.

남궁원 하나생명보험 대표이사 사장은 1967년생으로 2024년 1월부터 재임 중이다. 그룹임추위는 남 대표가 판매 채널 다각화 등을 통해 경영 실적 개선을 이뤘다고 설명했다.

하나금융지주는 이날 관계회사경영관리위원회(관경위)도 열고 하나자산신탁, 하나대체투자자산운용, 하나금융티아이, 하나손해보험, 하나에프앤아이 등 5개 관계회사 대표 후보도 추천했다.

민관식 하나자산신탁 대표이사 사장, 정해성 하나대체투자자산운용 대표이사 사장, 박근영 하나금융티아이 대표이사 사장, 배성완 하나손해보험 대표이사 사장 등 5개 중 4개 사는 모두 연임 추천됐다.

하나에프앤아이 신임 대표 후보로는 이은배 하나은행 부행장이 추천됐다. 하나금융지주의 각 관계회사 CEO 후보들은 추후 개최되는 각 사 임원후보추천위원회와 이사회, 주주총회 등을 거쳐 최종 결정될 예정이다.