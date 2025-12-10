노원구청
[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 노원구(구청장 오승록)는 2026년 상반기 승진심사 결과를 10일 공개했다.

서울 노원구 <4급 승진 예정>▲감사담당관 용상희 ▲자치행정과 탁흥준 ▲상계5동장 신호재

<5급 승진 예정>▲미디어홍보담당관 이은경 ▲미디어홍보담당관 정윤경 ▲행정지원과 심재순 ▲교육지원과 김광암 ▲안전도시과 류정아 ▲자원순환과 성은경 ▲장애인복지과 김기곤


