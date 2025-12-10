이 대통령, 10일 산업 육성 보고회서 밝혀 “남쪽 지방에 산업 생태계에 관심 가져달라”

[헤럴드경제=홍태화 기자] 이재명 대통령은 10일 반도체 산업 등 첨단산업 육성 정책과 관련 “기업들이 지역 균형발전에도 기여를 해 줬으면 좋겠다”고 말했다.

이 대통령은 이날 용산 대통령실에서 열린 ‘인공지능(AI) 시대 반도체 산업 육성 전략 보고회’에 참석해 이같이 밝혔다.

이어 “더 직설적으로 얘기하면 재생에너지가 풍부한 남쪽 지방으로 눈을 돌려서 그 지역에서 새로운 산업 생태계를 구축하는 데에 관심을 가져달라”며 “정부 역시 이를 위해 획기적인 정책을 도입할 것”이라고 밝혔다.

지원 정책 중 하나로 ‘송전거리 비례요금제’를 거론하기도 했다. 그는 “앞으로는 송전 비용을 전기요금에 부담하는 시스템을 피할 수가 없을 것 같다”며 발전소가 위치한 지역에 생산기지를 만드는 것이 전기요금을 낮추는 데 있어 유리해질 수 있다고 강조했다.

그러면서 “소위 ‘지산지소(지방에서 생산하고 지방에서 소비한다)’ 원칙에 따라 전력 생산지의 전기요금을 낮게 하는 것은 피할 수 없는 정부 방침”이라며 “균형발전이 중요한 만큼 가급적 지역에서 (생산시설을 가동하면) 좋겠다”고 거듭 당부했다.

이어 “지방에서 대규모 개발이 이뤄질 경우 필요하면 기업들에 토지수용권을 부여하는 방안을 검토하라고 지시를 해뒀다”며 “(지방의 경우) 대규모 개발 자체를 기업이 주도할 수 있도록 하는 것”이라고 설명했다.