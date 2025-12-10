총면적 1만633㎡ 규모… 2027년 준공 신축 및 리모델링 기공식 가져

[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]인하대학교 의과대학의 기능을 모두 아우르는 통합 교육 건물이 인하대병원 본관 옆 부지에 조성된다.

10일 인하대병원에 따르면 인하대학교 의과대학의 통합 교육 건물은 지상 3층, 총면적 6474㎡ 규모의 옛 대한항공 운항훈련원을 리모델링하고 바로 옆 부지에 새 건물을 올린 뒤 연결시켜 총면적 1만633㎡의 규모로 조성된다. 2027년 상반기 준공을 목표로 한다.

통합 교육 건물은 각 층별로 기능 특화 공간을 배치해 효율적인 환경을 구축할 예정이다. 주요 공간은 강의실, 세미나실, 실습실, 연구실, 도서관, 다목적 대강당 등이다.

해당 사업은 인하대병원이 내년 개원 30주년을 맞아 향후 3년 간 추진·수행하는 ‘미래를 여는 공간: INHA Vision 30+(미래인 프로젝트)’의 일환이다.

혁신적인 미래 인재 양성 등 의료 및 의학 교육의 질적 도약을 위한 포괄적 기반을 마련한다.

현재 인하대 의과대학은 용현캠퍼스 60주년 기념관 건물 일부 공간을 강의실, 실습실 등으로 사용하고 있다. 병원 부지 내 정석빌딩에 임상술기 실습실, 의학도서관 등이 분산돼 있다.

성용락 정석인하학원 이사장은 “새로운 공간이 저력을 키워가는 학생들에게 최고의 배움터가 될 것으로 믿는다”며 “인하 청년들이 출중한 실력과 환자의 아픔을 어루만지는 따듯한 인성을 겸비한 대한민국 의료의 미래로 성장하기를 간절히 소망한다”고 말했다.

조명우 인하대 총장은 “인하대병원과 의과대학이 미래 인하대학교 성장의 중심에 서게 될 것”이라며 “이 공간이 지역사회와 함께 성장하는 열린 교육의 장이 되길 바란다”고 말했다.

이택 인하대학교 의료원장은 “인하대 의료원은 명실상부한 의료의 표준이 돼 있을 것”이라며 “병원과 학교의 경계를 허무는 하이브리드 캠퍼스에서 대한민국 최고의 의학 인재를 길러내겠다”고 밝혔다.

한편 인하대병원과 인하대 의과대학은 지난 9일 성용락 정석인하학원 이사장, 류경표 한진칼 부회장, 조명우 인하대학교 총장, 이택 인하대학교 의료원장(인하대병원장), 김정헌 인천 중구청장 등 내외빈과 임직원 200여 명이 참석한 가운데 ‘인하대학교 의과대학 신축 및 교육실습용 공간 리모델링’ 기공식을 개최했다.