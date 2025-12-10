금감원장-금융지주 CEO 간담회서 조용병 은행연합회장, 건의사항 전달 “건전성과 소비자 보호 균형 이뤄야”

[헤럴드경제=김은희 기자] 이찬진 금융감독원장이 이달 중 지배구조 개선 태스크포스(TF)를 가동해 금융지주 지배구조 승계와 관련해 개선 방안을 도출하겠다고 예고한 데 대해 은행권이 금융회사의 개별 여건을 고려해달라는 뜻을 전했다.

조용병 은행연합회장은 10일 서울 중구 은행회관에서 열린 금감원장-금융지주 최고경영자(CEO) 간담회에서 “지배구조는 회사별 경영 전략이나 조직의 특성이 반영돼야 실효성이 확보된다”며 “앞으로 지배구조 개선 논의 과정에서 금감원이 금융회사의 개별 여건을 충분히 고려해 줬으면 한다”고 밝혔다.

조 회장은 금융의 신뢰 회복을 위한 소비자 보호 강화를 약속하면서도 “금융회사들의 건전성이 유지되지 않으면 결국 소비자 보호도 어려워지게 되는 만큼 금융의 건전성과 소비자 보호가 균형을 이룰 수 있도록 정책을 추진해달라”고 당부했다.

내부통제 시스템 구축과 관련해서도 건의를 이어갔다. 그는 “지난 1년간 책무구조도 운영을 통해 은행의 내부통제 수준이 한 단계 올라갔다”고 자평하면서도 “다만 1년간 운영해 본 결과 금융회사 입장에서 여러 실무적인 문제점이나 어려움이 있다”고 토로했다.

그러면서 “조만간 업권 애로사항 등을 취합해 제도 개선 방안을 건의할 예정이니 검토 부탁한다”고 덧붙였다.

이날 간담회에서 이찬진 원장은 금융권 지배구조 선진화와 함께 생산적 부문 자금 공급, 금융의 사회적 책임, 사전예방적 금융소비자보호 체계 강화 등에 대한 금융지주의 적극적 역할을 폭넓게 주문했다.

그는 “지주회사는 투명한 승계시스템과 독립적 이사들에 의한 견제 기능을 확보할 때 주주와 시장의 신뢰를 얻을 수 있다”며 “지주회사 CEO 경영 승계는 금융시스템 안정 측면에서도 매우 중요하다. 경영승계 요건과 절차는 명확하고 투명해야 하며 공정하고 객관적인 기준을 갖춰야 한다”고 말했다.

사외이사와 관련해선 “금융지주 이사회를 정보기술(IT) 보안이나 금융소비자 분야 사외이사를 포함해 구성하도록 추진하겠다”면서 이번 TF에서 사외이사 추천경로 다양화 등을 논의하겠다고 언급했다.