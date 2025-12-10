- ‘2025 대전사회적경제한마당’서 사회적경제 활성화 공로 인정

[헤럴드경제=구본혁 기자] 정보통신기획평가원(IITP)은 10일 열린 2025 대전사회적경제한마당에서 ‘사회적경제인상’을 수상했다고 밝혔다.

AI·ICT R&D 전문기관인 IITP는 공공기관으로서는 이례적으로 직원 복지시설인 매점을 공공의 사회적 가치 실현과 연계시키는 “ESG 실천형 매점”을 운영하여 지역 사회적경제 생태계 활성화에 기여한 공로를 인정받아 이번 표창을 수상했다.

IITP는 지난 8월 비영리법인 ‘가치플러스 사회적협동조합(이하 가치플러스)’과 함께, 지역 공공기관 최초로 사회적 경제기업 제품 유통과 ESG 실천을 결합한 유통 플랫폼인 ESG 실천형 매점을 개소했다.

이를 통해 IITP는 지역경제 기업들이 제조·판매하는 일반 식음료뿐 아니라 ▷장애인 생산품 ▷친환경 및 공정무역 제품 등 총 25개 사의 제품 91개에 대한 안정적인 공공 유통판로를 지원하고 사회적 가치소비 확산에 기여했다.

이 외에도 IITP는 ESG 실천형 매점 운영기관인 가치플러스와 함께 다양한 사회적 가치 창출 지원 프로그램을 확대하고 있다.

매점 개소와 함께, 충남 수해 피해지역 이재민을 위한 긴급 물품지원 기부 활동을 전개했으며, 매점 운영 시 장애인 고용 등 취약계층 일자리 제공, 판매 수익금의 가치기금 조성 및 기부 등을 함께하며, 매점을 단순 판매 공간을 넘어 일상 속 사회적 가치 나눔과 연대를 실천하는 거점으로 운영해 왔다.

IITP는 이번 수상을 계기로 ESG 실천형 매점의 운영 경험과 성과를 다른 공공기관과 적극 공유할 계획이다.

연말에는 ‘IITP 사회적 가치 창출·확산 성과공유회’를 개최, 매점 운영사례와 비즈니스 모델을 소개하고, 대전·세종 지역 공공기관 및 ICT 유관기관, 사회적경제기업, 가치플러스 등이 함께 참여하는 사회적 가치확산의 네트워크 장을 마련한다.

성과공유회에서는 공공기관과 사회적경제기업을 대상으로 ESG 경영교육과 함께, ESG 실천형 매점 운영현황 및 성과를 공유하는 브라운백 세미나, 사회적경제기업 제품의 공공판로 개척 방안을 논의하는 공공구매·판로 지원 간담회 등이 진행될 예정이다

IITP는 이를 통해 공공기관 간 사회적 가치 창출 협업모델을 발굴하고, 공공기관 공동 판촉전 등 지속 가능한 협력체계를 구축해 사회적경제기업의 안정적 성장을 뒷받침하도록 공공구매 생태계 조성에 기여할 방침이다.

홍진배 IITP 원장은 “이번 사회적경제 유공표창 수상은 IITP 구성원 모두가 일상 속에서 가치소비를 실천하고, 사회적경제 조직과 함께 새로운 공공협력 모델을 만들어 온 노력에 대한 소중한 결실”이라며 “AI·ICT 대표 공공기관으로서 기술혁신 및 인재양성의 국가적 소명 이행 뿐 아니라 포용성과 공공성을 갖춘 ESG 경영을 선도적으로 실천하며 사회적 가치 창출에 더욱 앞장서겠다”고 말했다.