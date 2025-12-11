비대면 계좌개설 등 체험형 교육 기능 주니어 위한 캐릭터 교육화면도 신설 구글플레이스토어 통해 무료 배포

[헤럴드경제=김은희 기자] 금융감독원과 한국산업은행은 기존 고령층 대상의 금융교육 애플리케이션(앱)인 ‘스마트시니어’를 디지털 취약계층 전반을 아우르는 ‘스마트투게더’로 확대·개편했다고 11일 밝혔다.

금감원과 산은은 고령층이 쉽고 안전하게 모바일 금융거래를 연습할 수 있도록 2023년 3월 스마트시니어를 공동 개발했으며 노인복지회관 등 디지털 금융교육 현장에서 실습교육을 시행해 왔다.

스마트시니어에는 계좌 조회와 이체 연습 등 한정된 기능만 있어 변화하는 디지털 금융 환경에서 다양한 연령·계층의 교육 수요를 충분히 반영하는 데 한계가 있다는 지적이 제기됐고 이에 양사는 기존 앱을 전면 개편한 스마트투게더를 새롭게 개발했다.

스마트투게더에는 비대면 계좌개설, 금융인증서 발급 등을 실제 거래와 유사한 화면을 통해 연습할 수 있도록 체험형 금융교육 기능을 추가했다. ‘금융사기예방’ 교육화면도 만들어 인공지능(AI) 기반 보이스피싱 등 최신 금융사기 사례와 수법을 학습할 수 있도록 했다.

또한 산은 캐릭터인 ‘꾹꾹곰’을 이용한 친근하고 재미있는 퀘스트(임무) 형식의 교육화면을 신설해 앱 이용 대상을 주니어까지 확대하고 다양한 디지털 취약계층의 접근성과 참여도를 높였다.

실제 산은의 모바일 금융 앱과 동일하게 화면(UI)를 구성해 현실감을 높이면서도 앱 상단에 ‘교육용 화면’ 문구를 상시 표시하고 캡처 방지 기능을 적용하는 등 앱 화면이 금융사기에 악용되지 않도록 다중의 안전장치를 갖췄다.

스마트투게더는 구글플레이스토어를 통해 누구나 무료로 내려받을 수 있다. 금융사랑방버스 등 고령층 디지털 금융교육뿐 아니라 주니어 대상 금융교육 실습에도 활용할 예정이다.

금감원과 산은은 금융상품 가입·간편결제·퇴직연금 등 실생활에서 자주 사용하는 모바일 금융 기능을 체험형 금융교육방식으로 단계적 추가할 예정이다. 용돈 관리, 저축·소비 균형 등 주니어 맞춤 주제를 반영한 콘텐츠와 최신 금융사기예방 시나리오도 지속적으로 확대할 계획이다.