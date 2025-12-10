코레일 노사협상 결렬 철도노조 무기한 파업 국토부 대책본부 가동

[헤럴드경제=홍승희 기자] 한국철도공사(코레일)의 노사 협상이 결렬되면서, 철도노조가 11일부터 파업에 돌입한다. 국토교통부는 철도노조 파업 종료 시까지 24시간 정부 합동 비상수송 대책 본부를 가동한다는 방침이다.

10일 철도업계에 따르면 코레일 노사는 이날 오후 3시부터 교섭에 나섰지만, 핵심 쟁점인 ‘성과급 정상화’ 안건이 같은 날 열린 공공기관운영위원회(공운위)에 상정되지 않으면서 협상이 최종 무산됐다.

이에 철도노조는 앞서 예고한대로 11일 오전 9시부터 무기한 총파업에 돌입할 예정이다.

철도노조 파업으로 시민 불편이 예상되는 가운데 국토부는 파업이 시작되면 광역전철과 KTX에 동원할 수 있는 대체인력을 집중적으로 투입해 열차 운행률을 최대한으로 끌어올릴 방침이다. 열차 운행이 줄어드는 문제는 고속·광역버스, 국내선 항공기 등 대체 교통수단을 최대한 투입해 국민 불편을 최소화한다는 계획이다.

또 평소보다 출퇴근 시간 혼잡이 심화하는 데 대비해 서울역 등 주요 거점 역에는 안전요원을 집중적으로 배치하고 역사 내 질서 유지 및 안전관리도 강화한다.

한편 코레일은 사장직무대행을 중심으로 24시간 비상대책본부를 운영하는 등 철도노조 파업 대응 종합대책을 마련했다.

먼저 파업 예고 기간 중 열차 종류별 평시 대비 운행률은 수도권 전철의 경우 평시 대비 75.4% 이지만, 출근시간대는 90% 이상 운행하기로 했다. KTX는 66.9%, 일반열차 새마을호는 59%, 무궁화호는 62% 수준으로 운행한다.

화물열차는 수출입 화물과 산업 필수품 등 긴급 화물 위주로 수송하고, 평시 대비 21.5% 유지할 계획이다.

파업 시 운용 인력은 필수유지인력 1만449명, 대체인력 4920명 등 총 1만5369명으로 평시 인력의 62.6% 수준이다. 기관사 등 대체인력은 열차 운행 경험과 비상 시 대처능력을 갖춘 경력자로 운용하기로 했다.