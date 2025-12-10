[헤럴드경제=홍석희 기자] ‘AI시대 사라질 직업 1순위는 통·번역사’ 10일 서울 코엑스에서 열린 ‘컴업(COMEUP) 2025’는 AI시대에 사라질 직업을 가장 잘 보여주는 한 장면이 될 전망이다. 이날 행사는 사우디아라비아를 비롯해 중동, 유럽 전세계 46개국 스타트업 275개가 참여해 혁신적인 제품과 서비스를 선보인 자리였다. 특히 사우디·인도 등 7개국에서는 별도 국가관을 운영하며 자국 스타트업 깅버들과 창업 생태계 홍보에 나섰다. 때문에 다수의 발표가 영어로 진행됐지만, 통역사 모습은 찾기 어려웠다.

▶통역사 대신 AI통역 서비스= 실제로 이날 행사장에는 그간 국제 행사 무대의 상징이었던 동시통역 부스는 비어 있었다. 대신 관람객들은 무대 뒤 스크린과 QR 기반 AI 통역 서비스를 보며 발표자의 발언에 호응했다. 실제로 이날 행사 현장에 고용된 통역가는 2명 가량이다. 행사 주최측은 통역사 현황 질의에 “메인 세션 한 곳에서 육성 통역이 이뤄지고 있다. 나머지 전 세션은 모두 AI 통역으로 대체됐다”며 “올해뿐 아니라 지난해에도 AI통역이 다수였다”고 말했다.

이날 행사는 대부분 스타트업·벤처 기업들이 참가했다. 참가 기업들 가운데 압도적 다수는 AI를 키워드로 제품을 만들거나 서비스를 개발했거나, 시장을 분석하고 컨설턴트를 제공한다고 홍보했다.

이날 행사의 기조연설자로 무대에 오른 첫 인사 역시 사우디의 국영 AI기업 휴메인의 타렉 아민 CEO였다. 두번째 기조연설자 리벨리온 박성현 대표도 AI 인프라와 칩 생태계 변화 속도를 강조했다. AI가 보편화되면서 업무 효율과 실용성이 입증됐고, 비용을 낮추려는 시장의 시도가 기업 생태계에 스며들며 다수 직군이 사라질 것이란 관측은 과거부터 있어왔다.

세계경제포럼(WEF)은 2023년 발표한 ‘미래 일자리 보고서(Future of Jobs Report)’를 통해 “AI 기반 언어 번역 기술 발전으로 통·번역 직군은 구조적 변화 위험이 가장 큰 직업군 중 하나”라고 분석한 바 있다. 골드만삭스 역시 2023년 AI 경제 영향 보고서에서 “번역·통역, 문서 작성, 고객 응대 등 언어 기반 직무는 AI 대체 가능성이 가장 높은 분야”라고 진단했다.

이러한 전망은 다소 ‘이른 예측’이었다는 평가가 많았다. 그러나 컴업 2025 현장은 AI시대 각광받던 직업이 얼마나 빠르게 바뀔 수 있는지를 보여주는 상징 현장이 됐다.

▶제조AI는 어떻게 변하나= 자랑 거리가 많은 스타트업 기업들의 주요 키워드 역시 AI였다. 특히 산업 현장에서 발생하는 각종 안전사고에 AI를 접목, 사고를 사전에 진단해 사고를 막는 기술들을 선보였다. 예컨대 주식회사 세이지는 CCTV 영상을 통해 작업자가 안전모를 착용하지 않았는지, 추락이나 쓰러짐 위험이 없는지, 중장비가 사람에 접근하는 것을 못본 것은 아닌지 등을 AI가 파악해 알려주는 시스템을 개발했다.

식품제조에서 AI가 활용되는 분야는 품질 예측이다. 주식회사 에스엠해썹은 식품 제조공정의 품질 예측 AI를 개발해 온도와 습도 중량 등 센서 데이터를 실시간으로 분석해 품질 이상을 사전에 감지하는 공장 자동화 솔루션을 판매한다. 회사 측은 공정 특성에 따라 식품의 품질 차이가 나지 않도록 예측도를 높이는 것이 기술이라고 설명했다.

이외에도 설비품질 관리와 AI를 활용한 도장 자동화, 설비 모니터링 예측, AI기반 불량 원인분석, 용접 품질 예측 등에도 모두 AI가 활용돼 효율성을 높이겠다는 회사들이 다수였다.

인도관에서서는 폐플라스틱을 재가공해 순도높은 ’플라스틱 오일’을 만들어내는 ‘5엘리먼트(5elements)회사가 이번 행사에 참가했다. 이 회사는 인도 현지에 3곳의 공장을 가동중이며 오는 2026년까지 뭄바이 등 두곳에 공장을 추가로 지을 계획이다. 회사 관계자는 “100킬로그람의 플라스틱을 넣으면 많게는 80킬로그람의 오일을 뽑아낼 수 있다”며 “우리 회사는 현대에도 오일을 납품하고 있다”고 말했다.