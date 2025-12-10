경제 성과 강조하러 지역 순회 연설 시작 연설도중 강경 이민정책 자화자찬...“역대 가장 탄탄한 국경” “美 보다 강력한 국경은 북한” 언급도

[헤럴드경제=도현정 기자]도널드 트럼프 미국 대통령은 9일(현지시간) 자신의 불법 이민 차단 정책 덕분에 미국의 국경이 강력해졌다면서 미국보다 강력한 국경을 지닌 나라로 북한을 들어 눈길을 끌었다.

트럼프 대통령은 이날 펜실베이니아주 마운트 포코노에서 연설을 하며 자신의 강경한 이민정책을 자화자찬했다. 불법 이민을 차단하는 강경한 정책 덕분에 미국의 국경이 안정됐다는 논리다.

그는 전임인 조 바이든 행정부에서 수많은 불법 이민자가 미국으로 유입됐으나, 자신이 국경 보안을 강화하며 이를 시정했다고 강조했다. 콩고와 베네수엘라의 교도소에 수감됐던 범죄자들이 미국으로 쏟아져 들어왔다는 주장도 했다.

이어 그는 “지금은 역대 가장 탄탄한 국경을 갖고 있다. 우리는 세계에서 가장 강력한 국경 중 하나를 갖고 있다”고 자찬하더니 갑자기 북한을 언급했다.

그는 “나는 아마도 더 강력한 국경을 가진 나라가 하나 있다고 말하겠다”며 “어디인지 아는가. 그것은 북한”이라 말했다.

트럼프 대통령은 “북한은 일곱겹의 철조망 벽을 갖고 있다. 각각의 벽에는 1백만 볼트의 전류가 흐른다”며 “한 개를 넘으면 다음 장벽에서 죽을 것이다. 한 개를 넘으면 이미 나쁜 상태에 이를 것이다. 철조망 2개를 넘으면 기록을 세운 것”이라고 웃으며 말했다.

트럼프 대통령은 이어 “그러나 우리 국경은 꽤 안전하다”며 국경 강화를 위해 군 병력을 배치한 피트 헤그세스 국방부(전쟁부) 장관에게도 공을 돌렸다.