국회 국토교통위 전체회의서 발언 “시행 지연 없는 물량 확보 논의 중”

[헤럴드경제=서정은 기자] 용산정비창 주택 공급 규모를 6000세대에서 1만 세대 이상으로 확대하는 방안을 놓고 국토교통부와 서울시가 협의를 진행 중이다.

김윤덕 국토부 장관은 10일 국회 국토교통위원회 전체회의에서 이연희 더불어민주당 의원의 관련 질의에 “서울시와 협의 중”이라며 이같이 말했다.

김 장관은 “현재 찬반이 정해진 상황이 아니라 검토 단계”라며 “공급을 확대하는 데에는 공감하지만, 시행시기 지연없이 가능한 물량 확보에 초점을 맞추는 중”이라고 말했다.

이어 “너무 많이 지을 경우에는 시행 날짜가 늦어지는 문제도 있다”며 “시행일자가 늦어지지 않으면서 가능한 집을 많이 지을 수 있는 방안을 협의 중”이라고 했다.

용산국제업무지구는 약 45만6099㎡ 부지를 활용 업무·주거·상업 기능이 결합된 입체 복합도시를 조성하는 사업이다. 서울시는 주택공급 물량을 6000세대를 계획이다.

하지만 국토부가 최근 철도공사 소유의 용산정비창 개발 용지도 매각 중단 대상에 포함된다고 발표하며 사업에 제동이 걸리는게 아니냐는 우려가 나오고 있다. 더불어민주당과 국토부는 용산국제업무지구를 포함한 용산정비창 일대에 주택 공급 수를 최대한 늘려야 한다는 입장이다.

오세훈 서울시장은 지난 7일(현지시간) 말레이시아 쿠알라룸푸르에서 열린 아시아 출장 기자간담회에서 “서울에 공급을 할 수 있는 새로운 부지가 등장하기는 어렵다”면서도 “공급할 수 있는 부지를 최대한 많이 확보하기 위해 국토부와 서울시가 머리를 맞대고 논의 중”이라고 밝혔다.

한편 김 장관은 주민 반대 우려가 있는 서리풀 지구와 관련해서도 “일부 지역 주민들의 우려가 있는 만큼 주민들과 대화를 통해 해결책을 찾아가겠다”고 말했다.