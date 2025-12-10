다시 관광 한미동맹, 미국 숨은 보석들⑨

[헤럴드경제=함영훈 기자] FIFA 북미월드컵 축구대회가 2026년 6월 11일 부터 7월 19일(현지기준) 가지 미국, 캐나다, 멕시코 16개 도시에서 열린다.

미국관광청과 개막전 개최지인 LA관광청은 10일 개최지 정보를 공유하면서 한국민에게 월드컵축구 붐업에 함께 하자는 뜻을 전했다.

미국에서는 미국 조지아주 애틀랜타 스타디움(7만5000명)에서 조별 리그 다섯 경기, 32강 한 경기, 16강 한 경기, 4강 한 경기가 열린다. 애틀랜타 스타디움은 약 100m에 가까운 경기장 높이가 말해주듯, 경기장을 찾은 팬들이 깔끔하게 시야를 확보할 수 있게 지어졌다. MLS 구단 애틀랜타 유나이티드, 미식축구 NFL 구단 애틀랜타 팰컨스의 홈구장 애틀랜타 스타디움은 2017년 개장했다.

보스턴 스타디움은 미국 매사추세츠주 팍스브러에 있으며, 수용 인원은 6만5000명으로, 조별 리그 다섯 경기, 32강 한 경기, 8강 한 경기가 열린다. 보스턴 스타디움은 전통의 MLS 명문 뉴잉글랜드 레볼루션의 홈구장이다. 2003 FIFA 여자 월드컵, 코파 아메리카 센테나리오, 북중미 골드컵 등 수많은 대형 스포츠 이벤트를 개최했다.

댈러스 스타디움은 미국 텍사스주 알링턴에 있으며 9만4000명을 수용한다. 조별 리그 다섯 경기, 32강 두 경기, 16강 한 경기, 4강 한 경기가 열린다. 댈러스 스타디움은 대다수 스포츠 팬들에게 ‘살면서 한번 즈음은 방문해야 할 경기장’으로 꼽히는 명소다. 댈러스 스타디움은 장내 대형 화면이 700평이 넘는 최첨단 시설을 자랑한다. 지난 2009년 개장한 댈러스 스타디움은 슈퍼보울 우승 5회의 역사를 자랑하는 NFL 최고의 인기구단 댈러스 카우보이스가 홈구장으로 사용 중이다. 댈러스 스타디움은 슈퍼보울, 대학 미식축구 전국대회 결승전도 열린다.

텍사스주 휴스턴 스타디움은 7만2000명을 수용하며, FIFA 월드컵때 조별 리그 다섯 경기, 32강 한 경기, 16강 한 경기를 연다. 최근 MLS 올스타전을 개최한 휴스턴 스타디움은 미국과 멕시코 대표팀이 자주 찾는 경기장이자 2016년 세 차례나 코파 아메리카 센테나리오 경기를 개최했다. 휴스턴 가축쇼도 열리는 곳이다.

캔자스시티 스타디움은 미국 미주리주에 있으며, 7만3000명을 수용한다. 조별 리그 네 경기, 32강 한 경기, 8강 한 경기를 연다. 캔자스시티 스타디움은 시애틀 스타디움 처럼 세계에서 가장 시끄러운 경기장으로 기네스 기록을 세운 이력을 자랑한다. 캔자스시티 스타디움은 NFL 컨퍼런스 결승전을 5년 연속으로 개최한 경기장이기도 하다. 두 차례 MLS 우승을 차지한 스포르팅 KC, 작년 여자프로축구 NWSL 우승팀 KC 커렌트가 미주리주와 캔자스주 사이에 위치한 캔자스시티 스타디움을 홈구장으로 사용하고 있다.

미국 캘리포니아주 잉글우드에 있는 로스앤젤레스 스타디움은 7만명을 수용한다. 조별 리그 다섯 경기, 32강 두 경기, 8강 한 경기가 열린다. 다양한 경기 뿐 만 아니라 방탄소년단, 테일러 스위프트 등의 콘서트를 개최했다.

미국 플로리다주 마이애미가든스 마이애미 스타디움은 6만5000명을 수용하며 조별 리그 네 경기, 32강 한 경기, 8강 한 경기, 3~4위전을 개최한다. NFL 구단 마이애미 돌핀스의 홈구장이자 F1 마이애미 그랑프리, 마이애미 오픈 테니스 토너먼트 등을 개최한 경기장이다.

뉴욕·뉴저지 스타디움은 미국 뉴저지주 이스트러서포드에 있으며, 수용 인원은 8만2500명이다. 조별 리그 다섯 경기, 32강 한 경기, 16강 한 경기, FIFA 월드컵 결승전이 열린다. NFL 구단 뉴욕 자이언츠와 뉴욕 제츠의 홈구장이다. 지난 2016년에는 아르헨티나와 칠레의 코파 아메리카 센테나리오 결승전이 이곳에서 열렸다. 리오넬 메시가 승부차기에서 페널티 킥을 실축하며 아르헨티나가 준우승에 머무른 뒤, 실망했던 곳이다.

필리델피아 스타디움 6만9000명을 수용하며, 조별 리그 다섯 경기, 16강 한 경기가 열린다. 필라델피아 스타디움은 2003년 8월 맨체스터 유나이티드와 바르셀로나의 ‘블록버스터급’ 경기를 개최한 경기장이다. 이날 경기에서 호나우지뉴의 패스를 받은 패트릭 클루이베르트가 필라델피아 스타디움에서 터진 첫 골을 기록했다.

캘리포니아 산타클라라에 있는 샌프란시스코 베이에어리어 스타디움은 7만1000명을 수용하며, 조별 리그 다섯 경기, 32강 한 경기를 연다. 샌프란시스코 베이에어리어 스타디움은 캘리포니아주 북부 지역에 위치한 최첨단 시설을 자랑하는 경기장이다.

시애틀 스타디움은 6만9000명을 수용하며, 조별 리그 네 경기, 32강 한 경기, 16강 한 경기를 연다. 시애틀 스타디움은 독특한 ‘말발굽’ 모양으로 만들어진 경기장이며 시애틀의 스카이라인이 한눈에 보이는 명소다. 관중석에서 팬들이 뿜어내는 함성이 세계에서 가장 큰 경기장으로 두 차례나 기네스 기록을 세운 시애틀 스타디움은 MLS의 강호 시애틀 사운더스, NFL 구단 시애틀 시호크스의 홈구장이다.

로스앤젤레스관광청은 2026 FIFA 월드컵™ 최종 조 추첨 결과를 바탕으로 소파이 스타디움(SoFi Stadium)에서 열릴 공식 경기 일정을 소개하며 전 세계 축구 팬들을 LA로 초대했다.

‘천사의 도시’ 로스앤젤레스는 총 8경기의 본선 경기를 개최하며, 특히 6월 12일 미국 남자축구대표팀의 개막전(미국 vs 파라과이)을 비롯해 한국전 유치 가능성까지 더해지며 축구 팬들의 기대를 한층 높이고 있다.

이번 확정된 일정에 따르면 △6월 12일 미국–파라과이전을 시작으로 △6월 15일 이란–뉴질랜드 △6월 18일 스위스–플레이오프 승자 △6월 21일 벨기에–이란 △6월 25일 플레이오프 승자–미국 △6월 28일과 7월 2일 라운드 32 두 경기 △7월 10일 8강전이 소파이 스타디움에서 진행된다.

특히 한국 대표팀의 로스앤젤레스 경기 가능성도 주목된다. 한국이 조별리그를 통과하고 토너먼트 대진표에서 소파이 스타디움에 배정된 라운드 32 또는 8강 경기 슬롯과 맞물릴 경우 LA에서 경기를 치를 가능성이 열려 있다.

미 서부 해안으로 향하는 세계적 관문인 로스앤젤레스는 월드컵을 찾는 팬들에게 완벽한 여행 허브로 꼽힌다. 방문객들은 소파이 스타디움의 열광적인 분위기를 만끽하는 것은 물론, LAFC·LA 갤럭시·엔젤 시티 FC 등 지역 프로 클럽이 형성한 역동적인 축구 문화를 함께 체험할 수 있다. 또한 로스앤젤레스는 다양한 문화가 공존하는 도시답게 베니스와 마리나 델 레이의 해변 휴양지, 코리아타운·컬버시티·다운타운 LA 등 도보 이동이 편리한 지역, 그리고 세계적 수준의 레스토랑·박물관·엔터테인먼트가 풍부해 월드컵 관람과 휴가를 동시에 즐길 수 있는 도시로 손꼽힌다고 관광청은 전했다.