[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 더불어민주당 지도부가 10일 광주를 찾아 내년도 호남권 확보 예산이 역대 최대 규모인 24조원에 달한다고 밝혔다.

정청래 지도부와 당 호남발전특별위원회는 광주에서 현장 최고위원회와 호남특위 성과보고회를 잇달아 열고 “호남 지역이 원했던 사업 중에서도 청년이 떠나지 않고 미래 먹거리를 만들어내는 사업에 중점을 두고 예산에 반영했다”고 강조했다.

이날 회의는 내년도 예산안이 지난 2일 국회 본회의를 통과한 후 처음 열린 현장 최고위다. 텃밭인 호남 민심을 겨냥해 지역예산 성과를 알리고 정부·여당의 끈끈한 협력을 부각하려는 뜻이 담겼다.

정 대표를 비롯한 당 지도부와 호남권 국회의원, 김영록 전남지사·김관영 전북지사·강기정 광주시장 등 광역단체장들이 대거 참석한 가운데 ‘두둑해진’ 내년도 호남권 예산 내역이 공유됐다.

성과보고회 발표를 맡은 한정애 정책위의장이 ‘역대 최대 예산 확보’, ‘신규 사업 반영’, ‘증액’ 등 성과를 강조할 때마다 참석자들의 박수가 터져 나왔다.

한 정책위의장은 “내년 호남권 예산을 역대 최대 규모인 24조원 확보했는데 이렇게 시작해 2027년엔 (사업 내용을) 좀 더 발전시키도록 지속해서 노력하겠다”며 “지속가능한 미래성장동력 엔진을 확보하는 데 신경을 썼다”고 강조했다.

특히 인공지능(AI), 인공지능 전환(AX), 우주미래차, 사회기반시설(SOC) 등 굵직한 사업에 더해 5·18 관련 예산, 기초생활 및 안전 분야 등에도 예산이 골고루 반영될 수 있도록 노력했다고 설명했다.

또 “광주를 국가 AI 모빌리티 중심도시로 도약시키기 위해 내년도 국비 예산을 대폭 증액했다”며 “AI 모빌리티 시범 도시로 선정된 광주에서 내년부터 자율주행차 200대가 돌아다니는 모습을 보게 될 것”이라고 말하기도 했다.

한 정책위의장의 보고 후 광역지자체장들 사이에서는 “이보다 더 좋을 순 없다”(강기정), “이재명 국민주권정부가 시작됐다는 신호탄”(김영록 전남지사), “초유의 역사 기록”(김관영 전북도지사) 등 호평이 쏟아졌다.

정 대표는 전날 김병기 원내대표와 함께 한 이 대통령과의 만찬 내용을 공유하기도 했다.

그는 성과보고회 마무리 발언에서 “언론에서는 이러쿵저러쿵 얘기하는데 실제로 당정대는 원팀, 원보이스다. 아무리 우리를 갈라놓으려 해도 우리는 찰떡궁합”이라며 “제가 대통령께 호남발전특위에 대해 말씀드렸을 때 지지와 격려, 응원이 있었기에 이렇게 많은 예산을 확보할 수 있었다”고 말했다.

이어 “제가 힘이 있으면 얼마나 있겠나. 제가 독자적으로 하는 것은 없다”며 “당정대 원팀, 원보이스 조율을 통해 이뤄지는 만큼 앞으로 호남 발전을 위한 성과가 있다면 그것은 모두 이 대통령 덕분”이라고 했다.