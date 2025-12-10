내란재판부·유튜버 손배제 강행 등 지적 향후 상정되는 모든 법안 필리버스터 예고

여야가 연말 강대강 대결을 벌이고 있는 가운데 국민의힘은 천막농성에 돌입했다. 장동혁 대표는 10일 “민주주의를 버티고 있는 마지막 둑인 사법부와 대한민국을 지켜 낼 마지막 힘인 국민, 이 모든 것을 무력화하겠다고 하는 것이 지금 더불어민주당이 추진하고 있는 ‘8대 악법’”이라며 “반드시 막아내야 한다”고 밝혔다.

장 대표는 이날 국회 본관 정문 인근에 설치된 천막에서 “8대 악법이 통과된다면 대한민국 민주주의가 무너지고 결국 대한민국 전체가 무너지게 될 것”이라며 이같이 말했다.

국민의힘은 민주당이 추진하는 ‘사법 파괴 5대 악법’과 ‘국민 입틀막 3대 악법’을 저지하겠다며 이날부터 천막농성을 시작했다. 국민의힘은 민주당이 해당 법안들을 추후 국회 본회의에 상정할 거라고 보고 이를 저지할 때까지 농성을 이어 간다는 계획이다. 상정되는 모든 법안에 대한 필리버스터(무제한 토론)도 예정하고 있다.

농성은 하루 4개 조로 나눠 조당 4~5명이 두 시간 간격으로 교대해 가며 실시한다. 장 대표는 “사법부가 무너지면 민주주의가 무너진다는 것은 지극히 당연한 사실이다. 사법 파괴 5대 악법은 반드시 막아내야만 하는 악법”이라며 “사법부가 파괴되고 민주주의가 무너질 때 민주주의를 지켜 낼 수 있는 마지막 힘은 국민밖에 없다. 그런 국민의 목소리마저 막겠다는 국민 입틀막 3대 악법도 반드시 막아내야만 하는 악법”이라고 강조했다.

송언석 원내대표 “우리 국민의힘 107명 의원 전원은 8대 악법을 반드시 저지하기 위해 총력투쟁하겠다”면서 “국회 안에서, 그리고 거리에서 국민과 함께 싸우겠다”고 덧붙였다.

김해솔 기자