지난 9일 압수수색이 진행 중인 송파구 쿠팡 본사에서 경찰 관계자들이 상자를 들고 나서고 있다. [연합]
[헤럴드경제=이영기 기자] 고객 3370만명의 개인정보가 유출된 쿠팡에 대해 경찰이 재차 압수수색에 착수했다. 서울경찰청 사이버수사과 수사관들은 10일 오전 11시15분 서울 송파구 쿠팡 본사에 도착해 압수수색 영장 집행에 나섰다. 경찰은 전날 오전부터 10시간여에 걸쳐 압색을 진행하기도 했다.


